Ngày 18-6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM cho biết đã tổ chức trao trả tài sản bị đối tượng Nguyễn Văn Tươi (SN 1989, ngụ quận 7, TP HCM) chiếm đoạt cho ông Guillalime Christophe (SN 1966, quốc tịch Pháp).



Nhận được tài sản, ông Guillalime Christophe xúc động nói: “Tôi không mong chờ tìm ra tài sản bị chiếm đoạt do sự việc xảy ra rất nhanh vào đêm mưa, trời tối, không sử dụng app để gọi xe, cũng không để ý biển số xe. Khi nhận được thông báo của lực lượng công an đã bắt được đối tượng và mời lên nhận lại tài sản, tôi thật sự ngạc nhiên và không thể tin được. Tôi rất vui mừng khi nhận lại được tài sản bị chiếm đoạt và cảm ơn đến lực lượng Công an TP HCM".



Trước đó, tối 20-5, thấy Nguyễn Văn Tươi mặc áo khoác màu xanh in chữ “Grab”, ông Guillalime Christophe đón xe của Tươi nhưng không thông qua ứng dụng đặt xe công nghệ.

Nạn nhân nhận lại tài sản bị chiếm đoạt

Ông Guillalime Christophe yêu cầu chở từ phường Thảo Điền, TP Thủ Đức đến đường Thái Văn Lung, quận 1. Khi lên xe, ông Guillalime Christophe để một balo màu đen (bên trong có 1 máy tính xách tay, 1 điện thoại di động, tiền mặt và tờ tùy thân) ở phía trước xe máy.

Khi đến trước cửa hàng tiện lợi trên đường Lê Thánh Tôn (phường Bến Nghé, quận 1), ông Guillalime Christophe đề nghị dừng xe để vào bên trong mua đồ. Trong lúc ông đi vào bên trong cửa hàng, Tươi đã điều khiển xe máy bỏ chạy, chiếm đoạt balo cùng toàn bộ tài sản của nạn nhân.

Đối tượng Nguyễn Văn Tươi

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo của nạn nhân, Công an quận 1 đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ Công an TP HCM lấy lời khai người bị hại, xác định sơ bộ nhận dạng đối tượng phạm tội.

Công an nhanh chóng xác định tài xế xe ôm chiếm đoạt tài sản của ông Guillalime Christophe là Nguyễn Văn Tươi nên phối hợp bắt giữ, thu hồi tài sản trả lại bị hại.