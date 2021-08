Ngày 4-8, Công an TP HCM cho biết đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và truy nã Nguyễn Quang Tuấn (SN 1986, giám đốc Công ty Active Real).



Theo thông tin ban đầu, cuối năm 2018 đến giữa năm 2020, công ty Active Real do Nguyễn Quang Tuấn làm giám đốc đã tự lập, quảng cáo, vẽ sơ đồ phân lô, chào bán đất nền tại bốn dự án không có thật gồm: Châu Pha Century (xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu), dự án khu dân cư Hắc Dịch Central Home (thị xã Phú Mỹ), Tóc Tiên Dream Land (huyện Tân Thành, tinh Bà Rịa - Vũng Tàu), Châu Đức Green Pearl (huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu).

Nguyễn Quang Tuấn

Nhiều người tin tưởng dự án mang lại lợi nhuận cao nên đã ký hợp đồng chuyền nhượng quyền sử dụng đất với Công ty Active Real và nộp tiền mua nền đất.

Sau khi nhận tiền, Nguyễn Quang Tuấn không thực hiện theo hợp đồng, nhiều người đến công ty đòi tiền nhưng Tuấn không trả nên các khách hàng đã làm đơn tố cáo.

Khi Công an TP HCM vào cuộc điều tra thì Tuấn trốn khỏi nơi cư trú. Để phục vụ việc điều tra, xử lý, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM phát lệnh truy nã với Nguyễn Quang Tuấn để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an TP HCM đề nghị Nguyễn Quang Tuấn đến ngay Cơ quan CSĐT Công an TP HCM số 674 đường 3 Tháng 2, phường 14, quận 10, TP HCM hoặc công an gần nhất đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan Công an, Viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất. Sau khi bắt được hãy thông báo cho Cơ quan CSĐT Công an TP HCM, điện thoại: 0693187783 hoặc 0935709055..