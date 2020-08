Theo kết quả xác minh ban đầu, Phạm Hoài Sơn (SN 1983, quê Thái Bình) là giám đốc và là người đại diện pháp luật Công ty Ninh Hải còn Nguyễn Tấn Hoàng (SN 1966, ngụ quận Tân Phú, TP HCM) làm giám đốc và là đại diện pháp luật Công ty Thiên Ngọc Bích.

Công ty Thiên Ngọc Bích ký hợp đồng với Công ty Ninh Hải với nội dung: "Công ty Thiên Ngọc Bích nhận nhập khẩu ủy thác cho Công ty Ninh Hải, phí nhập khẩu ủy thác là 2 triệu đồng/container".

Ngày 29-5-2015, Công ty Thiên Ngọc Bích mở tờ khai nhập khẩu tại Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư thuộc Cục Hải quan TP HCM. Theo đó, hàng nhập khẩu được khai báo là giấy dán tường xuất xứ Hàn Quốc với tổng giá trị hàng hóa hơn 19.200 USD. Số hàng này được chứa trong 2 container và hải quan phân "luồn vàng" như tờ khai.

Lực lượng hải quan kiểm tra một lô hàng lậu

Sau khi kiểm tra hồ sơ, chứng từ, không phát hiện sai phạm Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư cho thông quan số hàng này.

Tuy nhiên, đến ngày 31-5-2015, Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an TP HCM bất ngờ kiểm tra xe đầu kéo vận chuyển 2 container giấy dán tường của Công ty Thiên Ngọc Bích nhưng do không có hóa đơn, chứng từ rõ ràng nên lập biên bản và tạm giữ tang vật vi phạm.

Tiến hành kiểm đếm hai container này, lực lượng công an phát hiện 2.600 cuộn giấy dán tường thừa ra không được khai báo, trị giá số hàng hóa dôi ra không khai báo là 1,6 tỉ đồng.

Để phục vụ điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM yêu cầu ông Phạm Hoài Sơn liên hệ điều tra viên Phạm Duy Khánh, Đội 9, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP HCM tại địa chỉ 674 đường Ba Tháng Hai, phường 14, quận 10, điện thoại 0939.786.888 để làm rõ nội dung liên quan vụ án đang điều tra. Nếu thời hạn 30 ngày kể từ ngày ra thông báo, ông Sơn không đến làm việc, Cơ quan CSĐT - Công an TP HCM sẽ xử lý theo quy định pháp luật.