Ngày 30-12, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét đối với Phan Trọng Tín (SN 1991, Giám đốc Công ty CP Địa ốc Kim Tín) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo thông tin ban đầu, bà Nguyễn Thị Hồng D. tố cáo ông Phan Trọng Tín chiếm đoạt số tiền 3,2 tỉ đồng thông qua hình thức ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh, góp vốn đầu tư, phân lô bán nền thửa đất số 459, tờ bản đồ 02, xã Long Định, huyện Cần Đước, tỉnh Long An.

Căn cứ hồ sơ, tài liệu và kết quả điều tra, xác minh nhận thấy ông Phan Trọng Tín không phải là chủ sở hữu, không được ủy quyền của chủ sở hữu đối với thửa đất số 459, tờ bản đồ số 02, tại ấp 3, xã Long Định, huyện Cần Đước, tỉnh Long An.

Thông báo truy tìm ông Lê Trọng Tín



Đồng thời, thửa đất này không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép đầu tư dự án, nhưng vẫn giả lập, cung cấp thông tin sai sự thật về dự án Khu dân cư Long Kim 2 tọa lạc tại thửa đất trên để tạo sự tin tưởng đối với bà Diễm, sau đó, sử dụng pháp nhân Công ty Kim Tín ký kết Hợp đồng hợp tác kinh doanh, nhận số tiền 3,2 tỉ đồng rồi chiếm đoạt.

Nhận thấy hành vi của Phan Trọng Tín đã cấu thành tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại Điều 104 Bộ luật hình sự năm 2015.

Do đó, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã ra Quyết định khởi tố vụ án, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét đối với Phan Trọng Tín, đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ đến VKSND TP HCM đề nghị phê chuẩn các Lệnh, Quyết định nêu trên.

Qua xác minh tại Công an phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP HCM được biết Phan Trọng Tín thực tế không cư trú tại nơi cư trú và hiện ở đâu, làm gì không rõ.

Công an TP HCM đã ra thông báo truy tìm và yêu cầu Phan Trọng Tín ở đâu đến Cơ quan CSĐT Công an TP HCM số 674 đường 3 tháng 2, phường 14, quận 10 gặp cán bộ điều tra Dương Quốc Thái để làm rõ nội dung liên quan đến vụ án.