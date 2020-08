Ngày 20-8, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết đang điều tra vụ việc bà Nguyễn Thị Thu Hương (SN 1971, Giám đốc Công ty Bất động sản Sài Gòn Phú Nhuận) có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, ông N.V.H. (ngụ quận 1, TP HCM) mang đơn đến Công an TP HCM tố cáo với nội dung: thông qua quảng cáo trên báo, ông đến Công ty Bất động sản Sài Gòn Phú Nhuận tìm hiểu thông tin. Tại đây, ông được tư vấn rằng bà Hương là chủ sở hữu hợp pháp của lô đất có diện tích 2.000 m2 tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh.

Để ông H. tin tưởng "xuống tiền", bà Hương và ông Trần Thanh Nhân (SN 1981, người đại diện Công ty Sài Gòn Phú Nhuận) cung cấp bản photo Giấy chứng nhận chuyển nhượng (viết tay) với nội dung ông T.V.V. (chủ sở hữu lô đất) chuyển nhượng 2.000 m2 đất cho bà Hương; bản đồ hiện trạng vị trí khu đất có dấu tròn xác nhận của Công ty Sài Gòn Phú Nhuận. Ngoài ra, bà Hương còn cung cấp bản vẽ, sơ đồ hiện trạng phân lô.

Bà Nguyễn Thị Thu Hương

Thấy ông H. còn chần chừ, bà Hương dẫn ông đến một khu đất trống tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh để xem hiện trạng thực tế lô đất.

Do vậy, ông H. tin tưởng và cùng vợ ký các Hợp đồng đặt cọc mua 7 lô đất của Công ty Sài Gòn Phú Nhuận trong thời gian từ tháng 11-2014 đến tháng 8-2015; nộp tiền đặt cọc tổng cộng 4,86 tỉ đồng.

Các lần giao tiền đều được lập phiếu thu có chữ ký xác nhận của bà Hương và có con dấu xác nhận của Công ty Sài Gòn Phú Nhuận. Theo hợp đồng, trong vòng 6 tháng công ty phải sang tên cho vợ chồng ông H.

Tuy nhiên, quá hạn công ty vẫn liên tục trì hoãn sang tên cũng như giao đất nên ông H. tố cáo. Vào cuộc xác minh, công an ghi nhận Công ty Sài Gòn Phú Nhuận không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký. Theo kết quả xác minh tại Văn phòng đăng ký đất đai huyện Bình Chánh, chủ sở hữu lô đất nói trên là ông T.V.V.

Bên cạnh đó, Công ty Sài Gòn Phú Nhuận hoặc bà Hương chưa hề đăng ký chuyển nhượng bất kỳ diện tích đất nào trong phần đất của ông V. Đồng thời, ông V. cho biết không bán đất cho Công ty Sài Gòn Phú Nhuận.

Khi công an vào cuộc, bà Hương đã bỏ đi khỏi nơi cư trú, ông Nhân không đến làm việc theo giấy triệu tập của cơ quan điều tra. Cơ quan CSĐT Công an TPHCM yêu cầu bà Nguyễn Thị Thu Hương, ông Trần Thanh Nhân đến liên hệ điều tra viên Đào Thanh Tùng, Đội 9 Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an TP HCM tại địa chỉ 674 đường Ba Tháng Hai, phường 14 quận 10, số điện thoại 0888245678 để làm rõ vụ việc.