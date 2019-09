Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đang thụ lý vụ án hình sự Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại địa bàn TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương do Trương Thị Cao Thảo (SN 1986, CMND số 281359779, nơi cư trú: Lô 03-C6b khu biệt thự Phú Thịnh, phường Phú Thọ, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) thực hiện, với số tiền chiếm đoạt trên 160 tỉ đồng thông qua hình thức huy động vốn kinh doanh vải các loại.



Sau khi chiếm đoạt tiền của các bị hại, Trương Thị Cao Thảo bán căn nhà tại khu biệt thự Tiamo Phú Thịnh và ngày 28-8-2019 đã bỏ đi khỏi địa phương cùng với con gái ruột và một người đàn ông trên xe ô tô biển số:61A - 492.21

Quá trình điều tra, xác minh vụ án, thông qua các bị hại (12 người) cung cấp, vẫn còn rất nhiều người dân bị Trương Thị Cao Thảo chiếm đoạt số tiền rất lớn với hình thức như trên nhưng chưa đến Cơ quan Cảnh sát điều tra tố giác.

Để làm rõ hành vi phạm tội cũng như số tiền Trương Thị Cao Thảo chiếm đoạt nhằm thu hồi và xử lý theo pháp luật, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương thông báo đến các cá nhân, tổ chức bị Trương Thị Cao Thảo chiếm đoạt tiền liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra tố giác cũng như cung cấp các thông tin, tài liệu liên quan để xác minh làm rõ.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương thông báo đến các cơ quan, tổ chức, người dân biết và nhanh chóng trình báo đến Cơ quan Công an nơi gần nhất đối với các thông tin trên hoặc liên hệ Điều tra viên Phạm Thành Thông số điện thoại: 0902.675.584, số điện thoại trực ban Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương: 02743.822.444, địa chỉ: số 681, CMT8, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.