Ngày 28-6, UBND phường Long Thạnh Mỹ đã có báo cáo đến UBND TP Thủ Đức (TP HCM) về vụ trang web cá cược Hi88.com bỗng dưng xuất hiện trên các ghế đá ở địa bàn phường.

Hi88.com là nội dung quảng cáo sai quy định

Theo kết quả kiểm tra, UBND phường Long Thạnh Mỹ phát hiện có 33 ghế đá của người dân trên các đường 13, 24, Nguyễn Văn Tăng, hẻm 200 Nguyễn Xiển bị xịt sơn đen. Nội dung quảng cáo là "Hi88.com, cược giải trí, kiếm tiền tỉ". Hi88.com là trang web cá cược, nội dung quảng cáo nói trên là sai quy định, phản cảm.

Sau khi nhận thông tin, UBND phường đã phối hợp Công an phường Long Thạnh Mỹ đến hiện trường kiểm tra và đã phun sơn để xóa bỏ nội dung quảng cáo không đúng quy định. Đồng thời, vận động người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, tố giác tội phạm.

Clip: Camera an ninh ghi lại cảnh xịt sơn tối 26-6 ở đường số 24, phường Long Thạnh Mỹ

Công an phường trích xuất camera an ninh, truy tìm những người có hành vi xịt sơn trên. UBND phường Long Thạnh Mỹ yêu cầu công an phường này phải tăng cường tuần tra kiểm soát vào ban đêm để ngăn chặn những hành vi quảng cáo sai quy định.



Trước đó, như Báo Người Lao Động thông tin, bạn đọc bức xúc, phản ánh đến Báo về trang web cá cược Hi88.com bỗng dưng xuất hiện trên các ghế đá ở phường Long Thạnh Mỹ, TP Thủ Đức, TP HCM.

Tại các ghế đá ở phường Long Thạnh Mỹ đều dễ nhìn thấy dòng chữ lớn màu đen hoặc đỏ: "Hi88.com cược giải trí, kiếm tiền tỷ". Ngoài Hi88.com thì "SH BET Thế giới casino trong tay bạn" cũng xuất hiện. Đáng nói, trước cổng chùa thì các trang web cá cược cũng "chẳng tha".

Kết quả tìm kiếm Hi88.com cho thấy rất nhiều trang web có nội dung tương tự như: 0hi88.com, Hi880.com, Hi88.to... Vào những trang web này là nhiều trò chơi cá cược bằng tiền như Casino, Bắn cá, Nổ hủ...



Theo tìm hiểu, tình trạng mới xảy ra những ngày gần đây. Hai người chạy xe máy mang theo khuôn sắt đã được đục chữ "Hi88.com cược giải trí, kiếm tiền tỷ" và bình sơn xịt qua nhiều tuyến đường. Sau đó, họ lựa những nơi có ghế đá nhưng vắng người rồi hành động. Tiếp đó, dùng điện thoại để chụp lại để báo cáo rồi rời đi.