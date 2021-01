Trưa 4-1, tin từ UBND xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một công an viên bị đâm trúng bụng trọng thương khi xuống địa bàn xử lý một vụ đâm chém nhau.



Theo đó, vào khoảng 15 ngày 2-1, Công an xã Quảng Yên nhận được tin báo của quần chúng nhân dân tại thôn Cổ Duệ (xã Quảng Yên) xảy ra vụ xô xát, đâm chém nhau gây thương tích giữa Bùi Văn Thắng (SN 1982) và Lê Văn Đức (SN 1999).

Công an xã Quảng Yên nhanh chóng phân công Phó trưởng Công an xã Lê Thanh Tùng và công an viên Vũ Tiến Hưng xuống hiện trường nắm bắt, xử lý vụ việc.

Tuy nhiên, khi đang làm nhiệm vụ, công an viên Vũ Tiến Hưng bị Lê Văn Đức lấy kéo đâm vào bụng dẫn tới bị thương và nhanh chóng được đưa đi cấp cứu. Lê Văn Đức sau đó đã bị Công an huyện Quảng Xương bắt giữ ngay trong chiều 2-1.

Theo hồ sơ, Đức là người từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản, mới ra tù được 1 năm. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Quảng Xương tiếp tục điều tra, làm rõ.