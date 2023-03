Theo đó, Văn phòng đại diện Báo Người Lao Động tại Khánh Hòa tiếp nhận đơn của 6 người trong một gia đình (ngụ thôn Bình Thành, xã Ninh Bình, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) là con ruột của bà Võ Thị Kim Phượng (SN 1964, ngụ cùng địa chỉ, đã chết) khiếu nại "Cơ quan CSĐT Công an thị xã Ninh Hòa không khởi tố vụ án hình sự, cố tình bao che, bỏ lọt tội phạm".



Trong đơn, 6 người con của bà Phượng cho biết khoảng 20g ngày 28-7-2022, bà Võ Thị Kim Phượng điều khiển xe máy mang biển số 79F4-0980 lưu thông trên đường QL26A đoạn thôn Bình Thành, Ninh Bình (hướng từ Ninh Hoà lên Đắk Lắk).

Khi đến trước cây xăng Việt Đức, bà Phượng dừng xe lại quan sát và bật xi nhan báo hiệu rẽ trái để qua đường thì bất ngờ có thanh niên tên Nguyễn Văn Sự (SN 2001, ngụ thôn Bình Thành) điều khiển môtô biển số 79H1-948.57 không bật đèn, chạy với tốc độ rất nhanh tông thẳng vào bà Phượng. Cú va chạm rất mạnh gây ra tiếng nổ rất lớn, bà Phượng tử vong tại bệnh viện.

Viện kiểm sát nhân dân thị xã Ninh Hòa và Công an thị xã Ninh Hoà đã đến khám nghiệm hiện trường và thụ lý sự việc.

Đơn khiệu và hiện trường vụ việc xảy ra trước cây xăng

Theo thông báo số 225 ngày 30-1-2023 của thượng tá Nguyễn Văn Sơn- Phó thủ trường CQ CSĐT Công an thị xã Ninh Hòa, ký gửi cho gia đình bà Phượng, cơ quan này cho biết ngày 14-11-2022, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Ninh Hòa đã ra quyết định không khởi tố vụ án Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ xảy ra ngày 28-7-2022 tại QL26A Bình Thành, Ninh Bình, Ninh Hòa, Khánh Hòa.

Cơ quan CSĐT công an thị xã Ninh Hòa cũng cho biết Viện KSND thị xã Ninh Hòa chưa đồng ý quyết định của Cơ quan CSĐT Công an thị xã Ninh Hòa, do đó Cơ quan CSĐT Công an thị xã Ninh Hòa đang báo cáo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa.

Gia đình bà Phượng có đơn khiếu nại quyết định không khởi tố vụ án. Tuy nhiên, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an thị xã Ninh Hòa có thông báo với nội dung bác đơn khiếu nại của 6 người con bà Phượng.

Cơ quan CSĐT Công an thị xã Ninh Hòa có thông báo cho thấy Viện KSND cùng cấp chưa đồng ý quyết định không khởi tố vụ án vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ xảy ra vào ngày 28-7-2022 tại Quốc lộ 26A thôn Bình Thành, xã Ninh Bình, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa

Cho rằng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Ninh Hòa đã điều tra, giải quyết vụ việc một cách không khách quan, không công tâm, cố tình bao che bỏ lọt tội phạm, xử lý vụ việc không đúng theo Bộ luật Tố tụng hình sự, 6 người con bà Phượng có đơn gửi cơ quan chức năng.

"Chúng tôi đề nghị cơ quan chức năng làm rõ các tình tiết liên quan đến vụ tai nạn xảy ra làm chết mẹ của chúng tôi như: tốc độ xe của ông Sự, đo nồng độ cồn của ông Sự, phương tiện giao thông không bật đèn khi di chuyển ban đêm…"- đại diện gia đình bà Phượng cho biết.

Đến ngày 23-3-2023, VKSND tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản xác nhận đã nhận được đơn khiếu nại của 6 người con bà Phượng và chuyển đơn đến Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thị xã Ninh Hòa giải quyết theo thẩm quyền.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, lãnh đạo VKSND thị xã Ninh Hòa cho biết vụ việc đang trong giai đoạn điều tra làm rõ, mặc dù Cơ quan CSĐT có quyết định không khởi tố nhưng Viện đang giám sát nên chưa ký vào thông báo không khởi tố vụ án. Viện sẽ tiến hành một số bước và báo cáo lên VKSND tỉnh Khánh Hòa trước khi phản hồi bằng văn bản cho Cơ quan CSĐT Công an thị xã Ninh Hòa.