Ngày 24-11, Công an huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang đã tạm giữ hình sự Phan Văn Sung (24 tuổi, ngụ xã Long Thạnh, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang) để điều tra về hành vi giết người. Ngoài ra, công an đang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi chị Lâm Thị Thúy Hằng (23 tuổi, ngụ huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang) đang thuê nhà trọ ở xã An Hữu, huyện Cái Bè.

Hiện trường nơi chồng đã rượt đuổi và đâm vợ 7 nhát dao

Theo thông tin ban đầu, tối 23-11, Sung từ TP HCM về huyện Cái Bè để thăm vợ là chị Hằng. Tại đây, cả hai xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cự cãi, bất ngờ anh Sung dùng dao đâm nhiều nhát vào bụng và lưng của vợ. Lúc này Sung bị một người bạn của chị Hằng (hiện chưa rõ danh tính) dùng dao đâm vào lưng gây thương tích.

Chị Hằng được đưa vào Bệnh viện Xuyên Á (tỉnh Vĩnh Long) để cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó. Khám nghiệm tử thi cho thấy, chị Hằng đã bị đâm tổng cộng 7 nhát dao.