Tại phiên toà sơ thẩm ngày 28-3, TAND tỉnh An Giang tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thuân (SN 1949; ngụ xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang) 13 năm tù về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi"; đồng thời buộc bị cáo bồi thường tổn thất tinh thần cho bị hại 20 triệu đồng.



Bị cáo Nguyễn Văn Thuân.

Theo cáo trạng, khoảng 15 giờ ngày 10-12-2022, bà Đỗ Thị S. dẫn cháu nội tên N. (SN 2018) ra cặp bờ sông (thuộc xã Đa Phước) chơi lô tô.

Khoảng 30 phút sau, Thuân thấy cháu N. đang chơi trước cửa nhà Thuân và không có người trông giữ, nên nảy sinh ý định hiếp dâm cháu N.

Quang cảnh phiên tòa.

Để thực hiện, Thuân ra bế cháu N. lên hàng ba nhà mình, rồi thực hiện hành vi đồi bại đối với cháu bé. Bị đau, cháu bé bỏ chạy ra chỗ bà nội. Khi về đến nhà, bà S. phát hiện và nghi ngờ Thuân xâm hại tình dục cháu N. nên đến Công an xã Đa Phước trình báo.

Ngay sau đó, Thuân bị bắt giữ. Tại cơ quan công an, Thuân thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.