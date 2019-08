Giờ nghị án, từ vị trí dành cho bị cáo, chốc chốc ông Đ.V.N (SN 1964; ngụ quận Phú Nhuận, TP HCM) lại hướng mắt về đám đông dự khán, nơi đứa con gái nhỏ đang gục đầu khóc trên vai người mẹ cũng đang sắp lả đi vì kiệt sức. Hai ổ bánh mì ăn dở vẫn nằm yên trong ngăn kéo balô.



Nhát dao oan nghiệt

Hôm ấy tại chốn pháp đình, ở "hai đầu chiến tuyến" là anh em ruột trong một gia đình. Không có sự dằn hắt, lớn tiếng nào vì theo đại diện gia đình bị hại, sự việc là tai nạn đau lòng mà nguồn cơn xuất phát từ cách hành xử không đúng mực của người đã nằm xuống.

Ông N. làm phụ hồ, là trụ cột chính trong một gia đình 3 người gồm vợ, con và bị cáo. Một buổi chiều, sau khi phụ em rể là N.V.K (thời điểm này, K. và em gái ông N. đã ly thân) làm xong chuồng gà, ông N. cùng K. và 3 người khác tổ chức ăn nhậu tại phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân.

Khi đã ngà ngà say, giữa K. và một người em gái khác của ông N. xảy ra tranh cãi về cách đánh số đề và K. đã đấm chị này. Bất bình vì em gái bị đánh, ông N. can ngăn rồi to tiếng: "Tao đánh mày lại bây giờ". Nghĩ ông N. đe dọa mình, K. bực tức đánh luôn anh vợ. Mọi người ra sức can ngăn, đẩy 2 người đàn ông ra 2 hướng nhưng do nền nhà đọng nước trơn trượt, họ cùng ngã sõng soài ra nền đất. Ông N. chụp được con dao (dùng để cắt thức ăn) đâm một nhát vào ngực khiến K. tử vong tại chỗ.

Đứng trước HĐXX, ông N. khai do K. vạm vỡ gấp đôi mình nên trong lúc hoảng loạn, bị cáo chỉ muốn quơ tay tìm vật gì đó đập vào người cho K. buông ra. Thấy máu chảy, bị cáo hốt hoảng kêu 2 em gái đưa K. đi cấp cứu, còn mình thì đón xe ôm về nhà. Sợ K. lành vết thương sẽ tìm gặp trả thù, ông N. về quận 7 lánh mặt. Ba ngày sau, biết tin K. tử vong, ông N. tìm đến cơ quan công an đầu thú.

Bị cáo Đ.V.N tại phiên tòa

Giờ nghị án kéo dài

Đại diện hợp pháp của bị hại đề nghị HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, không yêu cầu bồi thường chi phí mai táng cũng như tổn thất tinh thần.

Trong phần tranh luận, sau khi phân tích mức độ hành vi, hậu quả bị cáo gây ra, các tình tiết tăng giảm trách nhiệm hình sự, đại diện VKSND TP HCM đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo từ 18 - 20 năm tù về tội "Giết người".

Bào chữa cho bị cáo, luật sư cho rằng hành vi của bị cáo không có tính chất côn đồ như VKSND đã truy tố, bởi ông N. không nghĩ đến hành vi của mình sẽ giết chết K., bị cáo cũng không chuẩn bị hung khí phạm tội. Luật sư đề nghị HĐXX xem xét truy tố bị cáo tội "Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh".

Kết thúc phần tranh luận, cánh cửa phòng nghị án nặng nề khép lại, 45 phút trôi qua, nhiều hàng xóm của ông N. vẫn kiên nhẫn nán lại chờ phán quyết cuối cùng của tòa án.

Ngồi sau bục khai báo, bị cáo đăm chiêu nhìn về phía vợ con. Ánh mắt đượm buồn như khẩn khiết van nài sự tha thứ từ những người thân trong gia đình. "Con… gái…". Bị cáo cất tiếng gọi yếu ớt, đưa đôi bàn tay lộ rõ những chai sần như muốn được ôm con vào lòng. Cô gái nhỏ giật mình ngước lên. Chỉ cách vài bước chân nhưng khoảng cách pháp lý buộc cha con chỉ có thể nhìn nhau qua "hàng rào" lực lượng an ninh tại tòa.

Do vợ chồng ông N. không có hôn thú nên 1 năm bị cáo bị tạm giam, con gái không thể vào trại giam thăm cha. Nhìn cảnh cha con bịn rịn, người đàn bà lối xóm ngồi ở hàng ghế dự khán xót xa tâm tình: "Ổng hiền lắm, quanh năm có rượu chè gì đâu, thế mà ra nông nỗi. Ngày người ta dẫn ổng về dựng lại hiện trường, cả xóm ai cũng khóc".

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Đ.V.N 20 năm tù về tội "Giết người". Sau 1 phút ngơ ngác, người thân của ông N. đổ sụp xuống. Ngần ấy năm, tương lai của gia đình nhỏ ấy rồi sẽ ra sao?