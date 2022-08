Hôm nay 12-8, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử cấp sơ thẩm đối với bị cáo Phùng Anh Lê, nguyên trưởng công an quận Tây Hồ, nguyên trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Nội, về tội Nhận hối lộ.



Bị cáo Phùng Anh Lê tại phiên toà

Cùng hầu toà với bị cáo Phùng Anh Lê còn có 3 thuộc cấp gồm: Nguyễn Đức Châu, nguyên đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Tây Hồ; Vũ Công Ngọc, nguyên phó đội trưởng đội Cảnh sát hình sự Công an quận Tây Hồ; và Lê Đình Trung, nguyên phó đội trưởng đội Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an quận Tây Hồ, bị cáo buộc tội Tha trái pháp luật người bị bắt, người đang bị tạm giữ tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù.

Trước khi bước vào thẩm vấn các bị cáo, Hội đồng xét xử (HĐXX) đã cho cách ly đối với bị cáo Phùng Anh Lê ra phòng riêng.

Trình bày tại toà, bị cáo Vũ Công Ngọc cho biết về diễn biến sự việc, ngày 19-9-2016, anh Nguyễn Công T. (trú tại Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) có đến trình báo bị đánh, đòi nợ. Qua đó, Ngọc được phân công kiểm tra, xác minh tin báo và cử điều tra viên xác minh.

Qua xác minh, xác định được Nguyễn Hữu Tài (quận Ba Đình, TP Hà Nội) có tham gia vụ việc nên đã triệu tập Tài.

"Thông qua người quen, tôi vận động Tài đi đầu thú. Chiều 22-9-2016, Tài đến đầu thú, tôi giao điều tra viên Hùng tiếp nhận đối tượng, ghi lời khai, tổng hợp báo cáo đề xuất đường lối xử lý Tài"- bị cáo Ngọc trình bày.

Theo phó đội trưởng đội Cảnh sát hình sự, đến khoảng 19 giờ ngày 22-9-2016, khi điều tra viên Hùng làm việc xong với Tài, báo cáo đề xuất tạm giữ Tài về hành vi "Bắt giữ người trái pháp luật", Ngọc đồng ý quan điểm với Hùng, thấy cần thiết phải tạm giữ tài để điều tra và xác minh, bắt giữ các đối tượng khác.

Trong quá trình xác minh, Ngọc và điều tra viên Hùng sau đó làm đề xuất bằng văn bản đề xuất tạm giữ Tài về hành vi Bắt giữ người trái pháp luật. Sau đó ông Phạm Quý Hải (thời điểm vụ việc xảy ra là Phó Trưởng Công an quận Tây Hồ) đồng ý tạm giữ Tài và ký quyết định tạm giữ. Sau đó, 21 giờ cùng ngày, tổ công tác đưa Tài đến Nhà tạm giữ, bàn giao đối tượng cho bộ phận tạm giữ.

Bị cáo Vũ Công Ngọc tại phiên toà

Đến khoảng 23 giờ đêm cùng ngày, Ngọc cầm hồ sơ vụ việc trên tay và đến phòng Phùng Anh Lê (lúc này là Trưởng Công an quận Tây Hồ) báo cáo. "Khi bị cáo lên trình báo, anh Phùng Anh Lê đã mắng bị cáo và nói việc tạm giữ Tài không có căn cứ, "nó chả có tội gì cả"".

Bị cáo trả lời đây có dấu hiệu ổ nhóm cho vay nặng lãi mà công an TP Hà Nội rất quan tâm, hành vi của Tài có dấu hiệu Bắt giữ người trái pháp luật, tạm giữ Tài có căn cứ, đúng quy định"- bị cáo Ngọc khai và cho biết sau đó Phùng Anh Lê đã dở Bộ luật Hình sự, nói việc tạm giữ Tài không có căn cứ, Ngọc vẫn không đồng ý quan điểm này. Phùng Anh Lê tiếp tục gọi người lên thẩm định.

Người được gọi lên nói căn cứ để giữ Tài non, Phùng Anh Lê tiếp tục nói tạm giữ Tài là sai, không có căn cứ. "Tiếp đó, anh Lê nói đêm nay nó mà chết ở đấy ai là người chịu trách nhiệm" - bị cáo Ngọc khai

Ngọc tiếp tục đáp lại bị cáo chỉ là người đề xuất, ký quyết định là ông Phạm Quý Hải, nếu Lê không đồng ý thì có ý kiến với ông Hải.

Vũ Công Ngọc khai đến lúc này đã bị Phùng Anh Lê chửi mắng giữa phòng làm việc. "Thằng này, nói thế vẫn còn ngang" - bị cáo Ngọc thuật lại lời mắng của Lê với mình.

Sau đó, Phùng Anh Lê chỉ đạo Ngọc chuẩn bị người xuống Nhà tạm giữ nhận Nguyễn Hữu Tài, Lê sẽ làm việc với Nhà tạm giữ.

Sau đó, Vũ Công Ngọc đi xuống Nhà tạm giữ Công an quận Tây Hồ nhận người theo chỉ đạo của Lê.

Tại đây, Ngọc gặp Lê Đình Trung thông báo ý kiến chỉ đạo của Phùng Anh Lê. Thấy Ngọc không có thủ tục để bàn giao theo quy định, Trung không đồng ý và nói với Ngọc: "sếp chỉ đạo mày chứ có chỉ đạo anh đâu".

Ngọc liền gọi cho Lê (có mở loa ngoài điện thoại) và đưa điện thoại cho Trung nghe Lê chỉ đạo. Qua điện thoại của Ngọc, Lê đã chỉ đạo Trung bàn giao Tài cho Ngọc không tạm giữ nữa.

Sau khi nghe ý kiến chỉ đạo của Lê, Trung nói với Ngọc cần báo cáo cho lãnh đạo Nhà tạm giữ biết. Do đó, Ngọc gọi điện thoại báo Châu để Châu báo cáo ông Lê Sinh Hùng, Phó trưởng Công an quận kiêm Trưởng Nhà tạm giữ, Thủ trưởng Cơ quan Thi hành án hình sự.

Cuối cùng, Ngọc nhận bàn giao Tài xong đưa về đội bàn giao cho điều tra viên Hùng, bảo cho Tài viết cam đoan, cam kết rồi cho Tài về, yêu cầu mai làm việc theo "chỉ đạo của anh Lê".