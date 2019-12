Chiều ngày 17-12, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Công an huyện Hoằng Hoá vừa phối hợp với công an các quận Thanh Khê, Hải Châu và Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) điều tra, làm rõ và bắt giữ Nguyễn Thanh Đức (SN 1994), Hoàng Giữ Lâm (SN 1998) và Hoàng Anh Tuấn (SN 1994, cùng ngụ huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) về hành vi dùng tài khoản Facebook để "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"

2 trong số 3 thanh niên hack Facebook lừa đảo chiếm đoạt hơn 2 tỉ đồng của nhiều người Việt tại Nhật Bản

Trước đó, Công an huyện Hoằng Hoá nhận được tin báo của chị N.T.D. và anh L.V.T. (ngụ huyện Hoằng Hóa) về việc bị một số đối tượng sử dụng mạng xã hội Facebook lừa đảo chiếm đoạt 70 triệu đồng nên đã vào cuộc điều tra và xác định nhóm trên là thủ phạm.

Khám xét nơi ở của 3 nhóm này, Công an huyện Hoằng Hoá đã thu giữ 8 điện thoại di động, 10 thẻ ATM, 7 thẻ sim điện thoại chưa sử dụng, 8 máy vi tính và nhiều tang vật khác có liên quan.

Theo kết quả điều tra, 3 thanh niên trên là những người có kiến thức về công nghệ thông tin, trong đó có 2 người đã từng du học tại Nhật Bản. Sau khi về Việt Nam, bọn chúng đã câu kết để hack tài khoản Facebook của những người trong trang cộng đồng người Việt tại Nhật Bản bằng cách dò mật khẩu hoặc lập Facebook giả mạo, có giao diện giống hệt website chính thức của Facebook rồi dẫn dụ người dùng đăng nhập tài khoản bằng website giả mạo này để đánh cắp thông tin mật khẩu.

Sau khi hack được tài khoản Facebook, nhóm này giả mạo là chủ nhân của Facebook bị hack rồi gửi tin nhắn thông báo cho những người thân của họ tại Việt Nam để vay tiền, nhờ mua đồ, mua thẻ điện thoại, yêu cầu gửi tiền sang Nhật để đóng học phí, hoặc nói mình vừa mua nhà... cần vay tiền gấp để đặt cọc. Do nhầm tưởng đó là người thân của mình nên những người tại Việt Nam đã gửi tiền vào tài khoản ở ngân hàng do các đối tượng đưa ra.

Các tang vật liên quan tới vụ án được công an thu giữ để phục vụ điều tra

Với thủ đoạn trên, chỉ tính từ đầu tháng 11-2019 đến khi bị bắt, 3 thanh niên trên đã lừa đảo tài sản của nhiều người ở nhiều nơi trên cả nước với tổng số tiền hơn 2 tỉ đồng.

Công an huyện Hoằng Hoá thông báo ai là nạn nhân đã gửi tiền vào 2 số tài khoản: 101869154443 mang tên Đinh Hoàng Long và tài khoản 109870954741 mang tên Hoàng Hà Tĩnh thì liên hệ với Đội Cảnh sát Hình sự Công an huyện Hoằng Hoá để phối hợp giải quyết.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Hoằng Hóa phối hợp điều tra, làm rõ.