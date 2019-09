Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ra quyết định truy nã đối với bà Đào Thị Hương Lan (SN 1960, cựu giám đốc Sở Tài chính TP HCM) về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí.



Theo đó, cơ quan điều tra xác định bà Lan đã có hành vi chỉ đạo, tham mưu, đề xuất UBND TP HCM chấp thuận cho Công ty TNHH Bất động sản Diệp Bạch Dương hoán đổi với tài sản nhà nước trái với Quyết định 09/2007/QĐ-TTg ngày 19-1-2007 của Thủ tướng Chính phủ và trái quy định pháp luật, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng đến tài sản của Nhà nước.

Bị can Đào Thị Hương Lan

Trước đó, đầu năm 2019, cơ quan cảnh sát điều tra ban hành lệnh bắt bị can; lệnh bắt tạm giam 4 tháng và Lệnh khám xét đối với bà Đào Thị Hương Lan về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí. Tuy nhiên, sau đó bà Lan đã bỏ trốn nên cơ quan điều tra đã ban hành quyết định truy nã đối với cựu giám đốc sở này.

Liên quan tới vụ án này, bà Dương Thị Bạch Diệp (giám đốc công ty Diệp Bạch Dương) bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố bị can về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cùng bị khởi tố với bà Diệp còn các bị can gồm: ông Nguyễn Thành Tài (cựu phó chủ tịch thường trực UBND TP HCM), Trần Nam Trang (nguyên phó giám đốc Sở Tài chính TP HCM), Nguyễn Thành Rum (nguyên giám đốc Sở VH-TT-DL TP HCM), Vy Nhật Tảo (cựu giám đốc Trung tâm Ca nhạc nhẹ TP HCM) cũng bị khởi tố về hành vi vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí theo Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Tài liệu điều tra xác định các bị can đã có hành vi vi phạm quy định về quản lý, hoán đổi tài sản công tại Trung tâm ca nhạc nhẹ thuộc Sở Văn hóa TP HCM với Công ty Diệp Bạch Dương, gây thất thoát và thiệt hại nghiêm trọng đối với tài sản của Nhà nước.