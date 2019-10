Chiều 17-10, TAND tỉnh Sơn La tiếp tục thẩm vấn 8 bị cáo để làm rõ vai trò của từng người trong vụ án gian lận điểm thi kỳ thi THPT năm 2018 xảy ra tại tỉnh này.



Trả lời câu hỏi của luật sư tại phiên toà, ông Trần Xuân Yến cựu phó giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Sơn La, cho biết trong suốt quá trình điều tra đã nhiều lần bị ép và mớm cung. Ngày 20-7-2018, khi bị Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La mời lên làm việc, ông cùng nhân chứng Ninh Văn An và một số bị cáo khác bị giữ lại gần ba ngày đêm.

Ông Trần Xuân Yến

Ông Yến cho rằng trong một số biên bản ghi lời khai, hỏi cung của điều tra viên đã ghi không đúng với lời của ông nói. Biên bản hỏi cung, ghi lời khai và tự khai trong cùng một buổi đã có nội dung khác nhau.

"Ví dụ, sáng 23-7-2018, ông khai là nhờ xem điểm nhưng điều tra viên lại tự ý ghi là nhờ nâng điểm. Một số biên bản tự khai của ông cũng bị điều tra viên chép ra từ tài liệu do công an cung cấp sau đó "bắt ông ký"- ông Yến khai tại toà.

HĐXX tiếp tục hỏi truy hỏi: "Quá trình điều tra viên ép cung, bị cáo có căn cứ gì không? Bị cáo Yến, cho biết bị cáo đã nêu dẫn chứng về biên bản lấy lời khai với bản tự khai của bị cáo có nội dung không giống nhau. Một số bản tự khai có ghi rõ nội lấy từ tài liệu cơ quan điều tra cung cấp. "Có 2 hình thức, bị cáo ghi lời khai trước và bị cáo bị lấy lời khai sau"- bị cáo này nhớ lại.

Theo cựu phó giám đốc Sở GD-ĐT Sơn La, bị cáo yêu cầu điều tra viên ghi theo lời khai bị cáo nhưng khi hoàn thành biên bản, bị cáo này thấy một số nội dung trong biên bản nên đã đề nghị điều tra viên sửa cho đúng lời khai của mình. Sau đó, điều tra viên yêu cầu bị cáo viết vào biên bản hỏi cung. Tôi đã ghi vào đó là: "Tôi không nhờ bà Nga nâng điểm. Tôi không nói bị Nga nâng điểm"- bị cáo nói

Bị cáo này cũng khai thêm biên bản hỏi cung ngày 20-2-2019, toàn bộ do điều tra viên chép toàn bộ biên bản hỏi cung trước sang bản hỏi cung mới. Sau đó, bị cáo đã ký vào biên bản hỏi cung.

Trước đó, trong phần thẩm vấn cựu phó giám đốc Sở GD-ĐT Sơn La cho rằng bản thân không đồng tình với cáo trạng quy kết. Ông này phủ nhận lời khai của bị cáo khác và khẳng định mình không chỉ đạo, không tham gia vào đường dây nâng điểm thi.