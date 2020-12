Bức xúc nên lớn tiếng!

Tại tòa, bị cáo Nguyễn Hải Nam liên tục kêu oan và ban đầu do bức xúc đã lớn tiếng với HÐXX. Sau đó, bị cáo Nam nói rằng trước khi đến căn nhà 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm (quận 1, TP HCM), ông có gọi cho công an phường. Và khi đến nơi thì thấy lực lượng công an, dân quân cũng có mặt, còn thừa phát lại đang lập vi bằng nên ông đi uống cà phê.

"Khi ngồi uống cà phê thì Tùng gọi điện nhờ dẫn taxi vào. Tôi hỏi Tùng kêu taxi vào làm gì, Tùng nói đưa các con bà Thảo về cho bà Thảo, sợ tối người ta lại bảo Tùng bắt cóc. Khi taxi vào, tôi thấy mọi người xô đẩy nhau việc bồng đứa trẻ, khi đó, Tùng nhờ tôi bế một đứa trẻ thì tôi bế vì không ai chịu nhận cháu bé. Tôi chưa từng bước vào căn nhà" - bị cáo Nam khai.