Cựu Thẩm phán dùng bằng giả không xét xử vụ xe container tông Innova lùi trên cao tốc

04/11/2018 11:08

TAND tỉnh Thái Nguyên xử phúc thẩm ngày 2-11 đã quyết định giảm án cho 2 tài xế xe Toyota Innova và xe Container trong vụ án lùi xe ô tô Toyota hiệu Innova trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên gây tai nạn thảm khốc khiến 4 người tử vong.

Theo đó, HĐXX quyết định sửa một phần bản án sơ thẩm, giảm án cho bị cáo Ngô Văn Sơn (40 tuổi, tài xế xe Toyota Innova) từ 10 năm tù xuống còn 9 năm tù; bị cáo Lê Ngọc Hoàng (33 tuổi, tài xế xe container) từ 8 năm tù xuống còn 6 năm tù cùng về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.



Hai bị cáo tại phiên toà: Bị cáo Ngô Văn Sơn (trái ảnh), bị cáo Lê Ngọc Hoàng (phải ảnh)

Theo hồ sơ, sáng 19-11-2016, Ngô Văn Sơn lái xe Toyota Innova 8 chỗ chở 10 người đi ăn cưới ở TP Thái Nguyên, có chạy trên tuyến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên. Do xe vượt quá lối ra khỏi cao tốc tại nút giao Yên Bình (thị xã Phổ Yên), Sơn đã cho ô tô đi lùi, sát hàng rào bên phải.

Cùng lúc, anh Hoàng điều khiển xe đầu kéo kéo theo rơ-moóc đi thuận chiều trên cao tốc, tốc độ 60 - 65 km/giờ. Đến gần nút giao, thấy chiếc xe Innova phía trước, cách khoảng 70 m đang bật đèn phanh đỏ, tài xế Hoàng không phanh giảm tốc mà quan sát gương chiếu hậu. Do phía sau có ô tô khác đang vượt lên, Hoàng không thể chuyển làn rồi tông vào đuôi chiếc xe Innova khiến 4 người tử vong tại chỗ, 2 người bị thương.

Tài xế Sơn bị cáo buộc vi phạm 3 lỗi: Không được lùi xe ở khu vực cấm dừng trên cao tốc, điều khiển ô tô trên đường khi có nồng độ cồn và chở khách vượt quá số người quy định. Trong khi đó, tài xế Hoàng bị xác định đã không giữ tốc độ và khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước.

Tại phiên tòa phúc thẩm, HĐXX cho rằng Lê Ngọc Hoàng đã vi phạm khoảng cách an toàn giữa 2 xe. Căn cứ biên bản và sơ đồ hiện trường cùng lời khai những người liên quan cho thấy Hoàng đã quá tự tin chuyển được xe sang làn khác để tránh va chạm với xe Innova do Sơn điều khiển. Khi đã đến quá gần, Hoàng mới phanh "chết", dẫn tới tông vào xe của Sơn.

Sáng 11-4, luật sư Giang Hồng Thanh Trưởng văn phòng Luật sư Giang Thanh thuộc Đoàn Luật sư Hà Nội, là luật sư bảo vệ quyền lợi hợp pháp của bị cáo Lê Ngọc Hoàng, cho rằng quyết định của cấp sơ thẩm là chưa phù hợp. Các tình tiết trong vụ án mà TAND tỉnh Thái Nguyên và Thị xã Phổ Yên quy kết là thiếu thuyết phục và chưa đủ khép tội bị cáo Hoàng vào tội Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Hiện trường vụ tai nạn

Luật sư Giang Hồng Thanh phân tích thêm, anh Hoàng đi cách xe Innova 60-70 m. Hơn nữa, tốc độ trước đó của xe Innova là 80 - 90 km/giờ, còn tốc độ của xe anh Hoàng chỉ trung bình 65 km/giờ. Hai xe nếu cùng tiến thì xe Innova chỉ có thể càng lúc càng vượt xa xe anh Hoàng.



Luật cũng quy định: "Giữ một khoảng cách an toàn đối với xe chạy liền trước xe của mình". Do đó, nếu xe Innova chạy liền trước xe của anh Hoàng thì khoảng cách 60 m là an toàn theo quy định của điều luật.

"Tuy nhiên, thực tế xe Innova đã chạy lùi trên đường cao tốc. Vì vậy không thể buộc xe của anh Hoàng phải giữ một khoảng cách an toàn đối với xe chạy lùi, nếu muốn đáp ứng điều này, xe của anh Hoàng cũng phải lùi"- luật sư Thanh phân tích.

Theo luật sư Thanh, do khoảng cách an toàn giữa hai xe đã bị triệt tiêu vì xe Innova đi lùi, nên phần xe phía ghế lái xe đầu kéo (bên trái xe) đã va chạm với phần xe phía đuôi bên phải xe Innova, đẩy xe của Sơn tiến về phía bên phải khiến xe của Sơn tông vào lan can mép phải đường cao tốc rồi cả hai xe dừng lại.

Trong tình huống này, không chỉ riêng Hoàng mà bất cứ ai cũng đều không thể nghĩ được rằng, chiếc xe trước mặt lùi chuyển làn đột ngột như vậy... Tình huống này được coi là "Sự kiện bất ngờ theo quy định của bộ luật Hình sự 1999".



Luật sư Thanh trích dẫn: "Điều 11 Sự kiện bất ngờ thì người thực hiện hành vi gây hậu quả nguy hại cho xã hội do sự kiện bất ngờ, tức là trong trường hợp không thể thấy trước hoặc không buộc phải thấy trước hậu quả của hành vi đó, thì không phải chịu trách nhiệm hình sự".

"Sau khi kết thúc phiên toà phúc thẩm, vợ của anh Hoàng là Vũ Thị Thúy cho rằng quyết định của HĐXX là không phù hợp. Qua đó, mong muốn làm giám đốc thẩm lên TAND Cấp cao hoặc Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao tại Hà Nội. Bây giờ phải đợi bản án phúc thẩm của TAND tỉnh Thái Nguyên để có căn cứ, cơ sở để làm việc này" - luật sư Thanh nói

Vụ án này rất được dư luận đặc biệt quan tâm theo dõi, trong đó nhiều người tỏ ra bức xúc, không đồng tình với mức án của tài xế container phải nhận. Có thông tin còn cho rằng vụ án này do cựu thẩm phán toà TP Thái Nguyên là bà Nguyễn Thị Nga (người dùng bằng cấp 3 giả bị Trường Đại học Luật Hà Nội thu hồi bằng luật) xét xử.

Về việc này, sáng 11-4, một lãnh đạo TAND tỉnh Thái Nguyên khẳng định bà Nguyễn Thị Nga không liên quan gì đến vụ án này. "Trước đó, vụ án sơ thẩm do một HĐXX của TAND thị xã Phổ Yên xét xử , đến phiên xét xử sơ thẩm vừa rồi, do TAND tỉnh xét xử thì bà Nguyễn Thị Nga đã bị đình chỉ từ lâu" - lãnh đạo TAND tỉnh Thái Nguyên nói.

Ng. Hưởng