Ngày 6-11, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết cơ quan này đã ra quyết định thay đổi quyết định khởi tố vụ án hình sự, thay đổi quyết định khởi tố bị can đối với Đào Xuân Tư (ngụ huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa), cựu trung úy Công an huyện Triệu Sơn nổ súng tại Chi nhánh ngân hàng Vietcombank tại huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa ngày 25-7.



Chi nhánh ngân hàng Vietcombank Thanh Hóa - nơi cựu trung úy công an ở Thanh Hóa nổ súng hòng cướp tiền

Theo đó, sau khi điều tra, từ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 30-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định thay đổi quyết định khởi tố vụ án hình sự, thay đổi quyết định khởi tố bị can Đào Xuân Tư từ tội "Gây rối trật tự công cộng" sang tội "Cướp tài sản".

Hiện quyết định thay đổi tội danh đã được VKSND tỉnh Thanh Hóa phê chuẩn.

Như vậy, ngoài tội "Cướp tài sản", Đào Xuân Tư còn bị truy tố thêm tội danh "Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, vào khoảng 11 giờ 15 phút ngày 25-7, một đối tượng (sau này xác định là Đào Xuân Tư) đi xe máy vào chi nhánh ngân hàng Vietcombank tại xã Hải Yến. Sau khi dựng xe ngoài cửa, người này đi vào trong nhưng không tháo bỏ bịt mặt, mũ bảo hiểm trùm đầu.

Thấy vậy, bảo vệ ngân hàng phía ngoài là ông Phạm Văn Bằng (SN 1979) chặn lại và yêu cầu Tư tháo bỏ bịt mặt và mũ bảo hiểm. Tuy nhiên, cựu trung úy này đã không chấp hành và rút súng đe dọa rồi đi tiếp vào phía trong nhưng đã bị bảo vệ thứ 2 là ông Lê Hữu Bảo (SN 1965) chặn lại.

Hình ảnh Đào Xuân Tư đi xe máy bịt mặt xông vào ngân hàng - Ảnh cắt từ clip

Bất ngờ, Tư nổ 1 phát súng xuống nền nhà và 1 phát trượt đùi trái của ông Phạm Văn Bằng, khiến ông Bằng bị thương. Trước sự ngăn cản quyết liệt của các bảo vệ, Đào Xuân Tư liền ra ngoài nổ thêm 1 phát súng, sau đó nhanh chóng lên xe rời khỏi hiện trường.

Xác định đây là vụ việc có tính chất phức tạp, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các ngành chức năng nhanh chóng vào cuộc điều tra, làm rõ. Đến ngày 7-8, biết không thể thoát được nên Đào Xuân Tư đã đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đầu thú và giao nộp khẩu súng K59 cùng 5 viên đạn.

Công an tỉnh Thanh Hóa, sau đó đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam Đào Xuân Tư về tội "Gây rối trật tự công cộng" và "Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

Tại thời điểm gây ra vụ nổ súng tại chi nhánh ngân hàng Vietcombank Đào Xuân Tư đang là cán bộ Đội xây dựng phong trào, Công an huyện Triệu Sơn với cấp hàm trung úy.