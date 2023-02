Ngày 14-2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với Công an TP Thuận An đã bắt giữ hai nam thanh niên trong nhóm người dùng dao, mã tấu truy sát khiến hai người thương vong sau va chạm giao thông.

Nguyễn Hoàng Phương (trái) và Đặng Hoàng Gim tại công an

Danh tính hai đối tượng là Đặng Hoàng Gim (SN 1995), Nguyễn Hoàng Phương (SN 1992, cùng ngụ An Giang). Bước đầu, Gim, Phương khai nhận toàn bộ vụ việc.



Công an đang tiếp tục truy bắt các nghi phạm còn lại.

Theo công an, ngày 12-2, anh Lâm Văn Vui, Nguyễn Văn Vũ Em cùng một số người bạn rủ nhau đi nhậu. Đến đường Thuận Giao 20 thì anh Nguyễn Văn Vũ Em bị Trần Thúc Bảo (SN 1983, quê An Giang) điều khiển xe máy va trúng người.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền clip chém nhau kinh hoàng khiến 1 người chết, 1 người bị thương

Hai bên lời qua tiếng lại nhưng được mọi người can ngăn nên bỏ đi. Tuy nhiên do bực tức, Bảo gọi một số người bạn chuẩn bị dao, mã tấu đi tìm anh Vũ Em.

Khi cả nhóm đến đoạn đường Thuận Giao 20 giao với đường 22/12 thì thấy anh Vũ Em và anh Vui nên đã truy sát, chém tới tấp vào người.

Hai nạn nhân bị thương nặng, được chuyển bệnh viện cấp cứu nhưng anh Vui tử vong sau đó.