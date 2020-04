Tối 10-4, thượng tá Nguyễn Thanh Trường, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình, cho biết vào khoảng 21 giờ cùng ngày, Công an tỉnh Thái Bình đã bắt giữ được Nguyễn Xuân Đường (tức Đường "Nhuệ", SN 1971, là chồng của nữ đại gia bất động sản Nguyễn Thị Dương ở Thái Bình).

Đối tượng Nguyễn Xuân Đường

Theo Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình, lực lượng công an đã bắt giữ được Đường "Nhuệ" khi đối tượng đang có lệnh "truy nã" này đang lẩn trốn tại tỉnh Hà Nam.



"Quá trình bắt giữ, đối tượng này ngoan ngoãn tuân thủ, không chống đối gì. Hiện, lực lượng điều tra Công an tỉnh Thái Bình đang di lý đối tượng từ Hà Nam về Thái Bình" - thượng tá Nguyễn Thanh Trường cho hay.

Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, ngày 10-4, Công an tỉnh Thái Bình cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình vừa ra Quyết định truy nã Nguyễn Xuân Đường (Đường "Nhuệ", SN 1971, chồng bị can Nguyễn Thị Dương) do bỏ trốn khỏi địa phương.

Trước đó,ngày 7-4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố, bắt tạm giam vợ Đường "Nhuệ" là Nguyễn Thị Dương (SN 1980, trú tại số nhà 366, đường Lê Quý Đôn, tổ 22, phường Kỳ Bá, TP Thái Bình) và 2 "đàn em" gồm Đức Mạnh (SN 1992, trú tại tổ 6, phường Bồ Xuyên, TP Thái Bình) và Phạm Ngọc Quý (SN 2003, trú tại xã Minh Quang, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) để điều tra về hành vi gây thương tích cho anh T.N.A. (SN 1996, trú tại một xã thuộc huyện Kiến Xương, Thái Bình). Vào thời điểm đó, Đường "Nhuệ" vắng mặt tại địa phương.

Đến ngày 9-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra Quyết định khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Xuân Đường để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "Cố ý gây thương tích", tuy nhiên Đường "Nhuệ" đã bỏ trốn.