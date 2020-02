Ngày 28-2, Công an quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) cho biết đã hoàn thành chuyên án, thực hiện lệnh bắt tạm giam Phạm Ngọc Thi (SN 1984, trú phường Hòa Khê, quận Thanh Khê) và một số đối tượng liên quan về hành vi "Cướp giật tài sản".



Đối tượng Phạm Ngọc Thi cầm đầu đường dây cướp giật dây chuyền trên địa bàn TP Đà Nẵng

Trước đó, trên địa bàn TP Đà Nẵng liên tục xảy ra các vụ giật dây chuyền với thủ đoạn gần như tương đồng. Qua camera, Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Thanh Khê khoanh vùng và phát hiện 2 đối tượng Huỳnh Quang Lập (SN 1993, trú phường Chính Gián) và Huỳnh Thanh Lâm (SN 1996, trú phường Hòa Khê) thường xuyên bán dây chuyền cho một người tại quán cà phê nên theo dõi chặt chẽ. Từ lời khai của Lâm và Lập, công an xác định được Phạm Ngọc Thi là đối tượng thực hiện hàng loạt vụ cướp giật trên đường phố Đà Nẵng.

Thi dùng xe tải để vận chuyển xe máy làm công cụ phương tiện của hàng loạt vụ cướp

Theo lời khai, trước mỗi vụ cướp giật, Thi chạy xe tải đến một địa điểm vắng người rồi gọi Lâm hoặc Lập đến đưa xe máy xuống. Sau đó, nhóm này đổi biển số, lắp gương chiếu hậu để Thi điều khiển xe máy đi cướp giật.

Trên mỗi chiếc xe, Thi luôn lắp gương chiếu hậu để tiện quan sát, đồng thời, Thi thủ sẵn một áo khoác để thay áo nhằm qua mắt mọi người mỗi khi cướp giật thành công. Đặc biệt, số vàng cướp được Thi cũng không trực tiếp bán mà có 4 đồng phạm chuyên đến nhận dây chuyền rồi đi tiêu thụ.

Đến đêm 25-2, khi bị đưa về trụ sở công an, Thi giả vờ động kinh, co giật, không hợp tác với Công an. Qua nghiệp vụ, trinh sát xác định Thi thực hiện ít nhất 29 vụ cướp giật dây chuyền bằng xe máy. Trong đó, Công an tìm được bị hại và xác minh được 11 vụ.

Ngoài ra, Công an còn thu giữ một sợi dây chuyền, 7 xe máy, 3 ô tô, 5 điện thoại, kiếm Nhật, dao, rựa và một số tang vật liên quan.

Về các đối tượng liên quan, Công an quận Thanh Khê khởi tố Huỳnh Thị Thanh Huyền (vợ hờ của Thi) và Mai Thị Huỳnh (SN 1999, ngụ phường Thanh Khê Tây) vì hành vi giúp sức tiêu thụ tài sản.

Về hai đối tượng Huỳnh Quang Lập, Huỳnh Thanh Lâm thường xuyên giúp việc cho Thi, Công an tiếp tục củng cố hồ sơ để khởi tố. Hai đối tượng hiện đang được đưa đi cai nghiện trước khi khởi tố.

Được biết, Thi là đối tượng có tiền án về trộm cắp, cướp giật. Ra tù vào năm 2014, Thi thường xuyên dùng ma túy đá với vợ "hờ" là Huỳnh Thị Thanh Huyền (SN 1993, trú phường Vĩnh Trung).

Chiều 27-2, UBND quận Thanh Khê, lãnh đạo Công an quận Thanh Khê đã tuyên dương Ban chuyên án tổng cộng 20 triệu đồng.