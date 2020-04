Chiều 27-4, Công an quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý một quán karaoke trên địa bàn mở cửa, cho khách hát hò dù chưa được phép hoạt động, trong đó có một số khách sử dụng ma túy.

Trong số này, có nhiều đối tượng dương tính ma túy

Cụ thể, vào khoảng 22 giờ ngày 24-4, Công an phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ đến kiểm tra quán karaoke Q. trên đường Cách Mạng Tháng Tám. Tại đây, công an phát hiện 3 phòng của quán đang có khách sử dụng. Tiến hành rà soát, công an thấy có 21 người đang hát karaoke và nhảy nhót dưới tiếng nhạc công suất lớn. Đáng chú ý, trong đó có nhiều người biểu hiện phê ma túy.

Bên trong quán karaoke có hàng chục người hát hò dù chưa có lệnh mở cửa đón khách

Qua test nhanh, cơ quan chức năng phát hiện có 9 trường hợp dương tính với ma túy dạng thuốc lắc, trong số đó có 2 nữ. Công an phường Khuê Trung đã bàn giao vụ việc lên Công an quận Cẩm Lệ xử lý theo thẩm quyền.

Được biết, ngày 23-4, Đà Nẵng cho phép một số cơ sở kinh doanh dịch vụ mở cửa trở lại sau thời gian giãn cách xã hội trong dịch Covid-19. Tuy nhiên, một số dịch vụ như quán bar, vũ trường, karaoke... vẫn chưa được phép hoạt động lại.