Chiều 24-12, Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP Đà Nẵng đã tiến hành khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Khánh (SN 1978) và Nguyễn Mạnh Hà (SN 1978, cùng trú tỉnh Phú Thọ) về tội "Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép"quy định tại Điều 348 Bộ luật Hình sự.



Theo cơ quan công an, vào chiều 9-12, trong quá trình tuần tra kiểm soát trên tuyến đường tránh Nam Hải Vân thuộc địa phận phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, tổ công tác thuộc Phòng CSGT - Công an TP Đà Nẵng đã phát hiện xe ô tô Toyota BKS 15A - 134.64 do Khánh và Hà điều khiển chở theo 6 khách Trung Quốc. Qua kiểm tra, 6 khách trên không xuất trình được hộ chiếu và thị thực nhập cảnh Việt Nam.

Công an đọc lệnh khởi tố và bắt tạm giam Khánh và Hà

Cơ quan An ninh điều tra - Công an Đà Nẵng đã phối hợp với Công an quận Liên Chiểu khẩn trương tiến hành việc xác minh, làm rõ. Kết quả điều tra cho thấy, 6 công dân Trung Quốc trên đã nhập cảnh trái phép thông qua tuyến đường biển tại khu vực biên giới Trung Quốc - Việt Nam thuộc địa phận tỉnh Quảng Ninh vào ngày 8-12. Mục đích nhập cảnh của số khách này là để tìm việc làm tại Việt Nam, xuất cảnh trái phép sang Campuchia... Thông qua một cá nhân môi giới việc chở khách nhập cảnh tại Việt Nam, 6 khách này được tài xế xe ô tô chở từ Quảng Ninh đến TP Hà Nội.

Tại TP Hà Nội, 6 khách Trung Quốc sang xe ô tô do Khánh và Hà điều khiển. Mặc dù biết rõ những người trên nhập cảnh trái phép nhưng xuất phát từ động cơ vụ lợi, Khánh và Hà vẫn đồng ý chở số khách này đến TP HCM.

Nhận khách xong, Khánh và Hà thay nhau điều khiển phương tiện đi từ TP Hà Nội đến TP Đà Nẵng thì bị lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện. Để trốn tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, trên đường di chuyển, Khánh và Hà mua thức ăn để 6 khách Trung Quốc ăn trên xe, lựa nơi vắng vẻ để khách đi vệ sinh, chọn tuyến đường đi để qua mặt lực lượng chức năng tại các chốt kiểm tra...