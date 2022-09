Ngày 2-9, Công an quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam Đinh Minh Ta (SN 1995, tạm trú phường Hoà Khánh Bắc, quận Liên Chiểu) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.



Trước đó, ngày 31-8, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Cẩm Lệ nhận được công văn thông báo của Công an TP Đà Nẵng về việc phát hiện mất 2 camera giám sát an ninh, trật tự tại giao lộ Đinh Châu – Thăng Long (phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ).

Thời gian mất trộm được xác định vào khoảng từ 3 giờ 20 đến 3 giờ 33 ngày 30-8.

Nghi phạm Đinh Minh Ta bước đầu thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản

Cùng ngày, Công an quận Cẩm Lệ tiếp tục nhận được 2 tin báo của Công an phường Hòa Thọ Đông (quận Cẩm Lệ) về 2 vụ mất trộm trên địa bàn. Kẻ gian đột nhập nhà người dân, trộm laptop, điện thoại cùng nhiều đồ giá trị. Đáng nói, trong cả 2 vụ, camera an ninh tại khu vực đều bị kẻ gian phá hủy.

Xác định 2 vụ việc xảy ra gần nhau, trong khoảng thời gian gần trùng khớp, Công an quận Cẩm Lệ nhận định nhiều khả năng do cùng một hoặc một nhóm đối tượng gây ra. Qua xác minh, các trinh sát quyết định mời Đinh Minh Ta lên trụ sở làm việc.

Tại đây, Ta khai nhận chính là người đột nhập, trộm cắp tài sản tại nhà số 1 đường Nhất Chi Mai vào ngày 30-8. Sau đó, Ta đi bộ ra đường Thăng Long, đến giao lộ Đinh Châu và Thăng Long, phát hiện trên cột điện tại đây có camera giám sát của Công an TP Đà Nẵng.

Sợ bị camera quay lại hình ảnh nên Ta nhặt một cây gỗ gần đó, leo lên trụ điện bứt dây điện của camera rồi dùng cây gỗ đập camera rơi xuống đất.

Tương tự, Ta quay qua trụ điện đối diện đập phá camera an ninh, rồi bẻ gãy, mang cả 2 camera này vứt xuống cống thoát nước gần đó. Chưa dừng lại, Ta tiếp tục đến tại căn nhà số 15 Trần Đình Long, leo lên bờ tường, dùng tay bẻ gãy 1 camera an ninh khác.

Công an quận Cẩm Lệ cho biết thêm Đinh Minh Ta đã có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản vào các năm 2013 và 2020.