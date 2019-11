Tối 8-11, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng đối với Mai Xuân Tú (SN 1970, trú phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) vì hành vi "Cố ý làm hư hỏng tài sản".



Tú là chủ cơ sở nước đá Thành Công đóng tại đường Bà Huyện Thanh Quan (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn), đồng thời cũng là đại ca cầm đầu 4 đối tượng dùng tuýp sắt xông vào quán nhậu Dê Nghĩa để đập phá tài sản, gây hoảng loạn cho hàng trăm thực khách vào đêm 19-10.

Đại ca giang hồ Mai Xuân Quý bị bắt

Thông tin từ Công an cho biết, đêm 19-10, Tú đi cùng 2 thanh niên đến quán nhậu Dê Nghĩa do anh Nguyễn Hữu Nghĩa làm chủ để ăn nhậu. Tại đây, Tú đặt vấn đề cung cấp 100% nước đá cho quán nhưng bị Nghĩa từ chối do đã có bạn hàng từ trước. Nghĩa chỉ đồng ý lấy 50% đá của Tú sản xuất để "dĩ hòa vi quý".

Đe dọa chủ quán không được, Tú lập tức gọi điện cho Trần Công Lợi (SN 1991, trú phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng): "Mai tao không muốn thằng Nghĩa buôn bán trên đất này nữa. Tụi bây lên đóng quán cho tao", rồi lên xe máy rời quán.

Hai tuýp sắt các đối tượng dùng để đập phá quán nhậu

Đến 20 giờ cùng ngày, Tú điều Trần Công Lợi, Nguyễn Văn Quý (1979, trú phường Mân Thái, quận Sơn Trà), Phan Minh Ân (SN 1982, trú phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà) cầm 2 tuýp sắt đến đập quán Dê Nghĩa như đã đe dọa.

Ngay lập tức, Ân điều khiển xe máy BKS 43F1- 447.81, còn Lợi cầm lái xe Air Blade chở Quý mang theo 2 tuýp sắt đến quán Dê Nghĩa. Cả 3 xông vào quán, Lợi và Quý dùng tuýp sắt đập bàn và tủ kính, còn Ân xô ngã bàn. Sau khi đập phá tài sản, Lợi còn dùng tay đánh nhân viên quản lý là anh Nguyễn Hữu Ân (SN 1990, trú quận Ngũ Hành Sơn).

Trong lúc nhóm trên đang đập phá, đối tượng Trần Kim Quý (SN 1979, trú phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà) nghe được thông tin liền chạy đến, mở cửa giúp cho đồng bọn trốn thoát.

Các đối tượng đại náo quán nhậu đêm 19-10

Đến 18 giờ 30 ngày 20-10, biết không thoát được, nhóm Trần Công Lợi, Nguyễn Văn Quý và Phan Minh Ân tới Cơ quan CSĐT CAQ Ngũ Hành Sơn đầu thú. Đến 11 giờ ngày 21-10, đối tượng cuối cùng là Trần Kim Quý cũng ra trình diện.

Đáng nói, để che giấu cho đại ca Mai Xuân Tú, nhóm này khai man nguyên nhân do nhân viên quán phục vụ chậm, bực mình nên đập phá.

Tuy nhiên, lời khai lươn lẹo của tội phạm không qua mắt được Công an. Trích xuất camera tại quán đêm 19-10, lực lượng chức năng không phát hiện nhóm trên vào quán, không có chuyện gọi món hay phục vụ chậm dẫn đến mâu thuẫn.

Hiện đại ca Mai Xuân Tú đã bị bắt tạm giam. Công an đang củng cố hồ sơ, đồng thời truy vấn nhiều đối tượng có liên quan để mở rộng vụ án.