Ngày 30-10, TAND TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự liên quan đến Nguyễn Anh Tuấn (tức Tuấn "thần đèn", SN 1974, ngụ đường Lê Hoàn, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) về tội "Gây rối trật tự công cộng".



Đại ca Tuấn "thần đèn" tại phiên xét xử ngày hôm nay 30-10

Ngoài Tuấn "thần đèn" vụ xét xử còn có hơn 10 đối tượng giang hồ cộm cán khác liên quan đến 2 tội danh trên. Hiện phiên xét xử vẫn đang diễn ra, chưa có kết quả tuyên án chính thức.

Do đây là đối tượng cộm cán, có nhiều tiền án, tiền sự nên Công an tỉnh Thanh Hóa, Công an TP Thanh Hóa đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ công an tới tòa án để bảo vệ phiên xét xử.

Trước đó, theo điều tra của Công an TP Thanh Hóa, thời gian qua trên địa bàn TP Thanh Hóa, tình hình tội phạm băng nhóm có nhiều tiềm ẩn phức tạp. Trong đó nổi lên là băng nhóm do Tuấn "thần đèn" cầm đầu, thu nạp hàng chục đối tượng hình sự cộm cán có nhiều tiền án, tiền sự, hoạt động manh động, côn đồ, liều lĩnh và có nhiều thủ đoạn đối phó với các cơ quan chức năng.

Theo công an, hoạt động chủ yếu của băng nhóm tội phạm do Tuấn "thần đèn" cầm đầu là cho vay lãi nặng, tổ chức siết nợ, đòi nợ, cưỡng đoạt tài sản, gây thương tích, hủy hoại tài sản, can dự vào các hoạt động kinh tế... gây tâm lý hoang mang, lo lắng trong nhân dân.

Các đối tượng cộm cán bị đưa ra xét xử cùng Tuấn "thần đèn"

Điển hình, vào khoảng 22 giờ ngày 18-3, tại khu vực cầu Đông Hương, đại lộ Lê Lợi (thuộc phường Đông Hương, TP Thanh Hóa) xảy ra vụ việc hàng chục đối tượng sử dụng súng bắn nhau trên đường phố. Mặc dù không có thiệt hại về tính mạng, sức khỏe nhưng tính chất phức tạp, nghiêm trọng của vụ việc đã gây tâm lý hoang mang, lo lắng trong cán bộ và nhân dân.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Công an TP Thanh Hóa khẩn trương vào cuộc, tổ chức khám nghiệm hiện trường và tập trung lực lượng điều tra truy xét; đồng thời khởi tố vụ án "Gây rối trật tự công cộng và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng" để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Sau khi có đủ chứng cứ, ngày 23-3, Ban Chuyên án quyết định phá án, bắt giữ Tuấn "thần đèn" và Nguyễn Ngọc Tuyên (tức Tuyên "mo"; SN 1987, ngụ phường Phú Sơn, TP Thanh Hóa). Đây là 2 đối tượng trực tiếp chỉ đạo đàn em gây ra vụ án nêu trên.

Vào tháng 10-2014, Tuấn "thần đèn" từng bị TAND tỉnh Thanh Hóa tuyên phạt 5 năm tù về tội Cố ý gây thương tích. Theo bản án, đại ca giang hồ này cùng một số người khác đã đe dọa, hành hung một người dân đến chấn thương sọ não do nạn nhân vay tiền lãi suất cao, mất khả năng chi trả.