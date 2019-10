Ngày 2-10, Công an quận 1 cho biết đang tiến hành lấy lời khai bị can Lâm Hoàng Tùng (SN 1991, ngụ quận Bình Thạnh, giảng viên Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP HCM) và Nguyễn Hải Nam (SN 1974, phó Chánh án TAND quận 4) về hành vi "Xâm phạm chỗ ở của người khác" xảy ra tại nhà số 29 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đa Kao, quận 1.



Công an đọc lệnh bắt giữ ông Nam (ảnh trên) và ông Tùng ngày 1-10

Nguồn tin cho hay đến thời điểm này ông Tùng và ông Nam chỉ mới làm việc, chưa khai nhận gì với cơ quan điều tra. Đến ngày mai (3-10), điều tra viên bắt đầu hỏi cung 2 bị can này để điều tra làm rõ những vấn đề liên quan đến việc tranh chấp căn nhà trên.

Luật sư Trần Thu Nam (Đoàn Luật sư Hà Nội), người bào chữa cho ông Lâm Hoàng Tùng, khẳng định đã yêu cầu thân chủ ông từ chối khai nhận cho đến khi có luật sư trực tiếp tham gia buổi hỏi cung vào ngày mai.

Trước đó, công an đã khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Nam và ông Tùng về hành vi "Xâm phạm chỗ ở của người khác". Trong đêm 1-10, lực lượng công an tiến hành khám xét nơi ở của các bị can để phục vụ quá trình điều tra.

Hình ảnh nhóm người bắt giữ 3 cháu nhỏ khỏi căn nhà (ảnh cắt từ clip)

Luật sư Trần Thu Nam cho rằng đến thời điểm này với những chứng cứ thu thập được có thể khẳng định ông Tùng bị bắt... oan. Theo luật sư Nam, ông Tùng có cổ phần 50% căn nhà số 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm. Ông Tùng cũng được bà Hoàng Trọng Anh Chi ủy quyền giải quyết những vụ việc tranh chấp, xây dựng sai phép liên quan đến căn nhà trên.



"Cơ quan điều tra cần phải làm rõ bà Huỳnh Thị Thu Thảo cư ngụ trong căn nhà tranh chấp có hợp pháp hay không? Căn nhà xây dựng sai phép, ông Tùng lấy lại để sửa chữa có hợp lý không? Theo quan điểm của tôi, căn cứ theo Luật Cư trú thì bà Thảo ở trong căn nhà trên là sai quy định. Thân chủ của tôi có cổ phần ở căn nhà đang tranh chấp. Do đó, công an khởi tố, bắt giữ thân chủ của tôi về hành vi xâm phạm chỗ người khác là không đúng"- ông Nam nêu quan điểm.

Trong khi đó, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, đại diện Văn phòng Thừa phát lại quận 1 khẳng định không liên quan đến nhóm người "bắt" 3 cháu nhỏ. Văn phòng Thừa phát lại chỉ đến hiện trường chứng kiến, ghi văn bản về việc tranh chấp, không tham gia cùng nhóm người để chiếm giữ căn nhà đang tranh chấp.

"Chúng tôi được công an mời lên làm việc để lấy lời khai. Chúng tôi đã khai toàn bộ sự việc và khẳng định chỉ đến chứng kiến theo yêu cầu, không tham gia cùng nhóm bảo vệ chiếm giữ nhà trái phép hay bắt giữ các cháu nhỏ", đại diện Văn phòng Thừa phát lại quận 1 nói.