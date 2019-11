Ngày 25-11, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang, cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Lê Thanh Ngân (SN 1999; ngụ ấp An Lương, xã Lương Phi, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi "Giết người". Nạn nhân là anh Đặng Văn Thông (SN 1997; ngụ cùng địa phương với Ngân).



Lê Thanh Ngân tại Cơ quan CSĐT. Ảnh: Nguyễn Đệ

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào ngày 5-11, Ngân cùng với Thông và nhóm bạn ngồi nhậu tại quán K.H thuộc xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. Sau khi kết thúc cuộc nhậu thì giữa Ngân và Thông xảy ra mâu thuẫn trong việc hùn tiền trả cho chủ quán. Thông cho rằng Ngân hùn tiền ít hơn nên cả 2 định lao vào đánh nhau nhưng được mọi người can ngăn và cả nhóm tiếp tục mua bia rồi đến nhà Ngân để nhậu tiếp.

Đến khoảng 23 giờ 30 phút cùng ngày, Thông nhắc lại chuyện Ngân hùn tiền nhậu ít nên cả hai dẫn đến xô xát. Trong lúc giằng co, Ngân chạy vào trong nhà lấy một con dao Thái Lan ra đâm bạn nhậu liên tục 4 nhát khiến Thông gục tại chỗ, dẫn đến tử vong trên đường đưa đi cấp cứu.

Ngay sau khi gây án mạng, Ngân đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.