Đâm chết bạn vì nhiều lần bị khất nợ mà còn thách thức

09/01/2019 10:07

Sáng 9-1, Cơ quan CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Long An cho biết đã quyết định khởi tố vụ án, tống đạt lệnh tạm giam bị can Hồ Minh Trung (SN 1989; ngụ xã Bình Quới, huyện Châu Thành, tỉnh Long An) về tội giết người.



Nạn nhân là L.N.T (SN 1988), bạn của Trung.

Theo lời khai ban đầu, do quen biết với nhau khá lâu, T. có mượn Trung 4 triệu đồng nhưng mãi vẫn chưa trả nợ. Trung điện thoại đòi tiền nhiều lần nhưng T. vẫn hẹn mà không trả

Quyết định lấy lại số tiền cho bằng được, chiều 31-12-2018, Trung hẹn gặp T. tại khu vực ấp Bình Xuyên, xã Bình Quới nhắc lại chuyện thanh toán khoản nợ. Không nhận được tiền còn bị thách thức, bực tức Trung rút dao đâm nhiều nhát vào lưng khiến nạn nhân gục tại chỗ và tử vong sau đó.

Đâm bạn xong,Trung đến công an xã đầu thú và bị tạm giữ chuyển về Công an huyện Châu Thành, sau đó được bàn giao cho Cơ quan CSĐT tỉnh thụ lý theo thẩm quyền.





H.Minh