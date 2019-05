Đâm chết người tình, bị truy nã trốn vào Long An làm thợ hồ

11/05/2019 09:37





Sáng 11-5, một nguồn tin từ Cảnh sát hình sự tỉnh Công an Long An cho biết đơn vị này vừa phối hợp với Công an TP Tân An và Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bắt Trần Văn Tuất (SN 1973, ngụ khu phố Phước Lập, thị xã Phú Mỹ) đang có quyết định truy nã toàn quốc về hành vi giết người. Sau đó đối tượng được bàn giao cho Công an Bà Rịa-Vũng Tàu thụ lý theo thẩm quyền.

Nạn nhân bị Tuất sát hại là chị Nguyễn Thị D (SN 1977). Theo hồ sơ, Tuất và chị D. chung sống như vợ chồng ở nhà trọ Để thuộc xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức (Bà Rịa -Vũng Tàu). Chiều 21-4, Tuất cự cãi lớn tiếng với chị D. Bực tức, gã "chồng hờ" dùng dao giết vợ. Sau đó Tuất trốn thoát vào phường 6, TP Tân An (Long An) thuê phòng trọ. Tại đây, y xin làm thợ hồ để trốn tránh cơ quan công an. Ngày 3-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ra Quyết định truy nã số 03 đối với tên Tuất về hành vi giết người. Trưa 10-5, trinh sát hình sự bắt Tuất khi đan làm thợ hồ.

Tin-ảnh: H.Minh