Ngày 16-11, tin từ Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Lạng Sơn (Lạng Sơn) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Chu Văn Hải (46 tuổi, trú phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn), Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh Lạng Sơn, về hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.



Trước đó, vào ngày 11-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Lạng Sơn tiếp nhận nguồn tin tố giác tội phạm về việc một người đàn ông có hành vi dâm ô cháu bé tên N. (5 tuổi) tại quán hát ở phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn. Vào cuộc điều tra, công an xác định đối tượng dâm ô trẻ em là Chu Văn Hải.

Tại công an, ông Hải khai, vào trưa 11-11, sau khi hát cùng bạn bè ở quán karaoke trên đường Trần Quang Khải (phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn) đã đi ra khuôn viên phía sau quán hát. Tại đây, ông Hải thấy cháu N. (5 tuổi) đang chơi ở sân nên đã rủ cháu vào một căn phòng và thực hiện hành vi dâm ô với bé gái này.

Công an xác định Hải thực hiện hành vi phạm tội một mình, bước đầu đối tượng khai không đúng sự thật, quanh co, che giấu hành vi.