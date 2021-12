Ngày 9-12, theo thông tin từ VKSND huyện Kỳ Sơn, Nghệ An, cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam của Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Sơn đối với Vừ Bá Phia (SN 1989), trú bản Trung Tâm, xã Mường Lống (Kỳ Sơn) về hành vi dâm ô với người dưới 16 tuổi.



Trước đó, vào đêm 24-11, Vừ Bá Phia một mình vào khu nội trú của các em học sinh nữ tại trường tiểu học Mường Lống 1 ở xã Mường Lống, tại đây thầy giáo này đã có hành vi dâm ô 5 em học sinh nữ.

Một thời gian sau đó, gia đình những học sinh này biết sự việc nên đã làm đơn tố cáo Vừ Bá Phia đến cơ quan chức năng. Nhận được thông tin công an huyện Kỳ Sơn vào cuộc điều tra, xác định hành vi phạm tội của Vừ Bá Phia. Được biết, Vừ Bá Phia là thầy giáo tại Trường Tiểu học Mường Lống 1 nhiều năm qua.

Liên quan đến vụ việc trên lãnh đạo Phòng GD-ĐT huyện Kỳ Sơn, Nghệ An, cho biết đơn vị này đã nhận được thông báo của Công an huyện Kỳ Sơn trong việc bắt giữ thầy giáo Vừ Bá Phia.

Hiện vụ việc đang được công an huyện Kỳ Sơn tiếp tục điều tra, làm rõ.