Dâm ô với bé gái 8 tuổi, ông già 79 tuổi bị khởi tố

Chiều ngày 16-5, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan CSĐT, Công an huyện Cẩm Thủy (tỉnh Thanh Hóa), đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông N.N.Ph. (SN 1940, ngụ xã Cẩm Phong, huyện Cẩm Thủy) về tội "Dâm ô với trẻ em dưới 16 tuổi". Quyết định khởi tố đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Nghi phạm Ph. là "yêu râu xanh" đang có hành vi "giở trò đồi bại" với một bé gái 8 tuổi ở cánh đồng xã Cẩm Sơn (huyện Cẩm Thủy) thì bị người dân làm đồng phát hiện, giữ lại và báo cho cơ quan chức năng.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 8-5, tại một cánh đồng thuộc xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Thủy, một số người dân đang làm đồng đã phát hiện một ông già khoảng 80 tuổi đang có hành vi nghi là dâm ô với cháu bé 8 tuổi.

Ngay sau đó, người dân đã giữ ông già 79 tuổi này lại và báo sự việc lên chính quyền địa phương. Nhận được thông tin, lực lượng Công an xã Cẩm Sơn đã có mặt tại hiện trường, đưa đối tượng tình nghi về UBND xã, lấy lời khai ban đầu và báo cáo sự việc lên Công an huyện Cẩm Thủy.

Qua tìm hiểu, người đàn ông được cho là có hành vi "giở trò đồi bại" với cháu bé là N.N.Ph (SN 1940, ngụ xã Cẩm Phong, huyện Cẩm Thủy). Ông Ph. là bố của một lãnh đạo xã Cẩm Phong. Người đàn ông này từng giữ chức vụ chủ tịch UBND và bí thư Đảng ủy xã Cẩm Phong nhiều khóa.

Cháu bé có hộ khẩu thường trú tại xã Cẩm Phong, nhưng do chuyện gia đình nên đang sinh sống cùng mẹ và bà ngoại tại xã Cẩm Sơn. Hiện cháu đang là học sinh lớp 3 tại một trường tiểu học.

