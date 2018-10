Đâm vào cổ hàng xóm trong đêm rồi về nhà tắm rửa, lên giường ngủ

14/10/2018 15:37

Ông Nguyễn Tường bị thương đang điều trị tại bệnh viện - Ảnh Tú Nguyễn

Ngày 14-10, Đại tá Cao Tiến Mai, Trưởng Công an huyện Nam Đàn (Nghệ An), cho biết cơ quan điều tra đang tạm giữ Từ Trọng Hóa (SN 1983, trú xã Nam Cường, Nam Đàn, Nghệ An) để điều tra về hành vi dùng dao đâm trọng thương ông Nguyễn Tường (SN1953), hàng xóm với Hóa.

Trước đó, sau khi biết thông tin ông Tường có bán một con bò với giá hơn 30 triệu đồng nên vào khoảng 21 giờ ngày 11-10, khi ông Tường đang ngủ thì bất ngờ Hóa cầm dao di vào cổ đe dọa hỏi tiền bán bò cất ở đâu. Khi bị ông Tường nhận ra Hóa dùng tay bóp cổ ông Tường tiếp tục đe dọa.

Lúc ông Tường trả lời đã mang tiền đi gửi thì bị Hoá cầm dao đâm liên tiếp vào người. Ông Tường cố gắng chống cự khiến dao của Hoá đâm xuống chiếu trúc văng lưỡi dao ra ngoài.

Nhân lúc này, ông Tường đã vùng dậy chạy ra ngoài kêu cứu. Ông Tường bị thương nặng được người thân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Tại đây, các bác sĩ xác định ông Tường bị đâm 4 nhát dao, trong đó có 1 nhát vào cổ làm tổn thương tĩnh mạch.

Từ Trọng Hóa sau khi đâm bị thương hàng xóm người đã đi về nhà tắm rửa rồi đi ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Nhận tin trình báo, Công an huyện Nam Đàn đã vào cuộc điều tra và tạm giữ Hoá để điều tra làm rõ.

Đức Ngọc