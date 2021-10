Ngày 27-10, Công an phường Thới An, quận 12 cho biết đã trích xuất hình ảnh từ camera, lấy lời khai nhân chứng để truy xét các đối tượng dàn cảnh, trộm xe SH giữa ban ngày.

Bên ngoài 1 chi nhánh ngân hàng nơi xảy ra vụ trộm xe SH táo tợn

Theo trình bày của ông P.M.C. (45 tuổi, nhân viên bảo vệ ngân hàng trên đường Lê Thị Riêng, phường Thới An, quận 12), khoảng 10 giờ ngày 21-10, ông đang giữ xe cho khách phía ngoài trụ sở ngân hàng thì có 2 thanh niên đi đến trụ ATM cạnh ngân hàng. Cùng lúc xuất hiện người phụ nữ (khoảng 35 tuổi) đến gặp ông C. yêu cầu được vào ngân hàng rút tiền. Thấy người phụ nữ hỏi quá nhiều, ông C. hướng dẫn cho bà ta đi vào bên trong.



Lợi dụng ông C. quay lưng nói chuyện với người phụ nữ, 2 đối tượng dùng thủ thuật bẻ khoá chiếc SH đang đậu trước ngân hàng rồi tẩu thoát. Sự việc chỉ diễn ra trong vài giây nên ông C. không kịp cầu cứu người đi đường. Ông C. sau đó đến trình báo Công an phường Thới An.



Ông C. cho hay sau khi 2 thanh niên lấy trộm xe SH thì người phụ nữ lúc nãy nói chuyện với ông cũng biến mất. Ông C. nghi ngờ người phụ nữ giả vờ hỏi chuyện để đồng bọn tiếp cận trộm xe.

"Tôi làm bảo vệ khoảng 17 năm nay nhưng đây là lần đầu tiên tôi bị gài bẫy. Tôi làm lương 7-8 triệu đồng mỗi tháng, trong khi chiếc xe bị lấy trộm trị giá cả trăm triệu đồng. Phía công ty đã đền bù cho chủ xe nhưng tôi phải chịu 20% trên tổng số tiền trị giá chiếc xe bị mất. Số tiền này sẽ bị cấn trừ vào lương hằng tháng. Có lẽ tôi trả khoảng 10 tháng mới đủ" - ông C. rơm rớm nước mắt kể.