Dân làng ùa ra vây bắt 2 tên cướp liều lĩnh

26/02/2019 17:29

Ngày 26-2, nguồn tin của phóng viên Báo Người Lao Động cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Phú, tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Giàu (31 tuổi; ngụ ấp Tân Điền, xã Giục Tượng, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang) và Trần Văn Tuấn (29 tuổi; ngụ ấp Vĩnh Lộc, thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi "Cướp giật tài sản".



Đôi bạn cướp liều lĩnh đã bị dân làng vây bắt giao cho công an xử lý - Ảnh: Hà vân

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 19 giờ 30 phút ngày 22-2, bà P.T.K.T (50 tuổi; ngụ xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) điều khiển xe máy chạy trên tuyến lộ nông thôn thuộc khu vực ấp Khánh Châu, xã Khánh Hòa thì bất ngờ bị 2 thanh niên điều khiển xe môtô đi từ phía sau áp sát rồi dùng tay giật sợi dây chuyền vàng của bà này đang đeo trên cổ. Nghe tiếng tri hô của bà T., dân làng kéo nhau ra chặn ở 2 đầu lộ rồi đuổi bắt được 2 tên cướp liều lĩnh này, giao cho lực lượng công an xử lý.

Tại cơ quan công an, bước đầu Giàu và Tuấn khai nhận do bản thân nghiện ma túy nên đã bàn bạc với nhau đi cướp giật tài sản của người đi đường để giải quyết cơn nghiện. Sau khi thống nhất, Giàu điều khiển xe máy mang BKS: 68S8- 8117 chở Tuấn ngồi sau, rảo quanh tìm "con mồi". Đến khu vực ấp Khánh Châu thì phát hiện bà T. chạy cùng chiều, trên cổ có đeo sợi dây chuyền vàng. Sau khi quan sát xung quanh không có người qua lại, cả 2 áp sát vào xe bà T. để giật lấy dây chuyền rồi tăng ga bỏ chạy nhưng đã bị dân làng nhanh chân vây bắt.

T.Nốt