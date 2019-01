Đang cho vay tín dụng đen với lãi suất "cắt cổ", bị công an ập vào bắt quả tang

15/01/2019 17:54

Ngày 15-1, tin từ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, trước đó 1 ngày, tại một quán cà phê trên địa bàn thị trấn Triệu Sơn (huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa), Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Thanh Hóa đã bắt quả tang Đào Xuân Lâm (SN 1975, ngụ xã An Nông, huyện Triệu Sơn) đang có hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.

Đào Xuân Lâm tại cơ quan công an

Tại chỗ, công an đã thu giữ số tiền 270 triệu đồng và toàn bộ hồ sơ, giấy tờ chứng nhận quyền sử dụng đất liên quan đến việc cho vay tín dụng đen. Tiếp tục khám xét nơi ở của Lâm, công an thu giữ hàng chục bộ hồ sơ, giấy tờ liên quan đến việc cầm cố, cho vay lãi nặng.

Theo tài liệu của cơ quan công an, ngày 6-7-2018, bà Đ.T.K (ngụ xã Xuân Khang, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa) có vay của Đào Xuân Lâm số tiền 150 triệu đồng với mức lãi suất 3.000 đồng/1 triệu/ngày và thế chấp 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đến 14-1-2019, Lâm yêu cầu bà K. phải trả cả gốc lẫn lãi lên đến 292 triệu đồng. Do chậm trả so với hợp đồng, bà K. đã bị Lâm phạt lãi gấp đôi (từ 3.000 đồng lên 6.000 đồng/1 triệu/ngày). Tính ra, Lâm đã cho bà K. vay với mức lãi suất "cắt cổ" dao động từ 109-160%/ năm.

Hồ sơ giấy tờ liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng của Đào Xuân Lâm

Cũng theo Công an Thanh Hóa, ngoài trường hợp của bà K, lực lượng công an phát hiện tại cửa hàng cầm đồ của Lâm có nhiều hồ sơ, giấy tờ liên quan đến hành vi cho vay nặng lãi khác.

Công an Thanh Hóa thông báo ai là bị hại của Lâm, đề nghị nhanh chóng liên hệ với Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Thanh Hóa) để được xem xét, giải quyết.

Tuấn Minh