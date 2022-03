Theo trình báo ban đầu của anh Lâm Hồng Hạng, vào hơn 21 giờ tối 24-3, anh và một số người hàng xóm uống nước trước cửa nhà tại ấp 2, xã Phước Bình, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.



Camera an ninh ghi lại sự việc manh động của 2 đối tượng

Đúng lúc này, xuất hiện 2 người đàn ông đi trên 2 xe máy, trong đó 1 người cầm theo 2 mã tấu. Thấy anh Hạng đang ngồi không để ý, một đối tượng xuống xe tiến lại gần, dùng 1 cây mã tấu đặt ngang cổ, cây còn lại để sau lưng.

Theo quán tính, anh Hạng dùng tay gạt cây mã tấu ra thì bị đối tượng dùng cây mã tấu còn lại chém. Lúc này, nạn nhân đưa tay lên đỡ nên bị chém trúng phần khuỷa tay, đứt gân và xương.

Gây án xong, 2 đối tượng rời đi. Nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai trong tình trạng mất máu nhiều.

Nạn nhân bị chém đứt gân, gãy xương khuỷa tay

Theo anh Hạng, anh không có mâu thuẫn với 2 đối tượng trên và mong công an sớm điều tra làm rõ sự việc.

Phía gia đình anh Hạng đã trình báo sự việc cho Công an xã Phước Bình và Công an huyện Long Thành. Vụ việc đang được công an xác minh làm rõ.