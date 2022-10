Ngày 12-10, TAND tỉnh An Giang tiếp tục xét xử 62 bị cáo liên quan đến đường dây lô đề với số tiền giao dịch khoảng 2.000 tỉ đồng. Đây là vụ án do đại tá Đinh Văn Nơi trực tiếp chỉ đạo triệt phá khi còn giữ chức Giám đốc Công an tỉnh An Giang.



Quang cảnh phiên tòa. Ảnh CAAG

Các bị cáo bị truy tố về tội đánh bạc, gồm: Nguyễn Thị Thủy Liên (SN 1966), Dương Văn Hoàng (SN 1959), Huỳnh Sĩ Nguyên (SN 1979) và Lương Kim Khá (SN 1980) - cùng ngụ TP Long Xuyên, tỉnh An Giang. Ngoài ra, còn có 13 bị cáo bị truy tố tội tổ chức đánh bạc và 45 bị cáo bị truy tố tội đánh bạc.

Theo cáo trạng, tháng 5-2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp nhận nguồn tin tố giác tội phạm về hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc của Nguyễn Thị Thủy Liên, Dương Văn Hoàng và La Thị Hồng Yến thực hiện bằng hình thức mua lô đề, số đề ăn thua bằng tiền có quy mô liên tỉnh.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh CAAG

Tiến hành kiểm tra, xác minh, ngày 5-6-2021, Công an tỉnh An Giang ra lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của 11 bị cáo tại TP Long Xuyên và các huyện Châu Thành; Thoại Sơn; Chợ Mới của tỉnh An Giang.

Qua khám xét, công an đã thu giữ 2 bộ máy đếm tiền; 3 camera; 3 máy fax; 8 máy in; 27 máy tính; 126 điện thoại; nhiều phơi lô đề, số đề và hơn 6,5 tỉ đồng tiền mặt cùng nhiều tài sản, tang vật liên quan. Khi vụ án bị phát hiện, nhiều người tham gia đường dây đánh bạc lần lượt ra đầu thú.

Quá trình điều tra, cho thấy từ tháng 1-2018 đến ngày 4-6-2021, Liên chuẩn bị nhiều công cụ, phương tiện, sử dụng 4 tài khoản za lo để làm chủ số lô, số đề và làm trung gian giao nhận phơi số lô, số đề ăn thua bằng tiền thông qua kết quả xổ số kiến thiết của các đài miền Nam và miền Bắc. Trong đó, Liên nhận phơi số đề của Khá và nhiều người khác để trực tiếp thắng thua hoặc giao lại một số phơi để cho Hoàng, Nguyên cùng một số người khác để hưởng tiền hoa hồng.

Khá thì trực tiếp bán số lô, số đề hoặc nhận phơi số đề của nhiều người khác, rồi giao phơi để lại cho Liên để hưởng tiền huê hồng. Còn Hoàng và Nguyên ngoài việc nhận phơi đề của Liên còn nhận phơi số đề của nhiều người khác…

Kết quả điều tra xác định, tổng số tiền các bị cáo đánh bạc với nhau gần 1.000 tỉ đồng, chưa kể số tiền đánh bạc với những đối tượng chưa bị khởi tố và số tiền thanh toán tiền đánh bạc bằng tiền mặt. Phiên tòa này dự kiến sẽ kéo dài đến ngày 25-10.