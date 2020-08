Ngày 22-8, Công an thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An đã bắt giữ Nguyễn Đức Thủy (SN 1988, trú phường Quang Phong, thị xã Thái Hòa) để điều tra làm rõ về việc liên quan đến một vụ án mạng trên địa bàn.



Nguyễn Đức Thủy tại cơ quan công an - Ảnh: Báo Nghệ An

Trước đó, vào khoảng 5 giờ ngày 21-8, một số người dân ở phường Quang Phong đi tập thể dục thì phát hiện thi thể của anh V.H.H. (SN 1984, trú phường Quang Phong) tử vong bên đường trong tình trạng xe máy của nạn nhân đè lên một phần thi thể.

Nhận được thông tin, cơ quan công an đã vào cuộc điều tra và xác định đây là một vụ án mạng chứ không phải một vụ tai nạn giao thông.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Nguyễn Đức Thủy có nhiều biểu hiện nghi vấn, nhưng đối tượng không có mặt tại nhà. Đến tối 21-8, cơ quan công an đã tiến hành bắt giữ Thủy khi đang lẩn trốn tại huyện Đô Lương, Nghệ An.

Tại cơ quan công an, bước đầu đối tượng này không thừa nhận hành vi phạm tội của mình, tuy nhiên sau nhiều giờ đấu tranh, Nguyễn Đức Thủy khai nhận mình là người gây ra cái chết của anh H..

Thủy khai nhận tối ngày 20-8, Thủy và anh H. có mâu thuẫn. Trong lúc xô xát, Thủy đã dùng cán xẻng đánh vào đầu anh H. khiến nạn nhân tử vong. Sau khi sát hại anh H., Thủy kéo nạn nhân ra để ở bên đường đoạn trước cổng Trường Tiểu học phường Quang Phong rồi lấy xe máy để nằm đè lên, tạo hiện trường như một vụ tai nạn giao thông.

Được biết, Thủy là đối tượng nghiện ma túy nặng, Thủy và nạn nhân là bạn của nhau. Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra làm rõ.