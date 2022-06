Cơ quan CSĐT Công an huyện Thăng Bình (tỉnh Quảng Nam) vào ngày 27-6 đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với bị can Nguyễn Văn Ý, Đặng Trương Hồng Quân (cùng SN 2002, cùng trú thôn Quý Thạnh 1, xã Bình Quý, huyện Thăng Bình) để điều tra về tội "Bắt giữ người trái pháp luật".



Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 12-5, do có mâu thuẫn từ trước, Nguyễn Anh Tuấn (SN 1997) rủ Ý và Hà Phước Nhân (SN 2004, cùng trú thôn Quý Phước, xã Bình Quý) mang theo 1 khẩu súng ngắn màu đen (chưa rõ chủng loại) và 1 con dao đến nhà Hoàng Quốc T. (SN 1987, trú thôn Quý Phước) để tìm gặp một người tên Quắn Linh (không rõ lai lịch).

Các đối tượng Quân, Ý, Khánh, Nhân tại cơ quan điều tra Ảnh: Công an Thăng Bình

Đến nhà T, nhóm trên thấy Dương Minh Hoàng (SN 2007), Nguyễn Văn Tính (SN 2002) và Nguyễn Ngọc Huy Chương (SN 2003, cùng trú xã Bình Tú, huyện Thăng Bình) đang ngồi chơi game.

Lúc này, Tuấn cầm súng, Ý cầm dao xông vào nhà đánh Hoàng và Tính rồi khống chế Hoàng, Tính đưa ra sân bắt quỳ. Tuấn cầm súng bắn 2 phát lên trời uy hiếp và tra hỏi Hoàng, Tính về việc có đến nhà trọ của Tuấn đập cửa và biết ai đã đánh Ý và Quân không?

Nhận được câu trả lời không biết, nhóm đối tượng tiếp tục khống chế Hoàng, Tính đưa lên xe máy chở đến khu vực cầu Suối Dốc thuộc thôn Quý Mỹ (xã Bình Quý).

Trên đường đi, Ý rủ thêm Quân, Huỳnh Văn Khánh (SN 2006), Nguyễn Văn Hoàng Long (SN 2008; cùng trú xã Bình Quý) đi cùng. Tại khu vực cầu Suối Dốc, nhóm đối tượng tiếp tục dùng súng uy hiếp, tra hỏi, đánh Hoàng và Tính.

Để không bị lực lượng công an phát hiện, xử lý, Tuấn cầm súng hăm dọa Tính, Hoàng rằng công an có hỏi thì khai là đi dạo. Sau đó, nhóm đối tượng chở Hoàng, Tính về nhà trọ của Tuấn ở thị trấn Hà Lam dàn cảnh nhậu, chụp hình để đối phó với công an, rồi cho Hoàng, Tính ra về.

Sau khi tiếp nhận phản ánh của quần chúng nhân dân, Công an huyện Thăng Bình khẩn trương xác minh, truy xét và làm rõ sự việc như đã nêu.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Thăng Bình đã ra quyết định truy nã đối với Tuấn; áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Khánh, Nhân do chưa đủ 18 tuổi để tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý.