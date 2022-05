Ngày 6-5, Công an tỉnh Hải Dương cho biết Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Anh Tài (SN 1992, khu Đồng Văn, thị trấn Phú Thái, huyện Kim Thành) về tội tổ chức đánh bạc. Trần Anh Tài được xác định là đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc qua mạng hơn 853 tỉ đồng.



5 đối tượng trong đường dây đánh bạc qua mạng.

Cùng bị khởi tố về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc còn có Phạm Huy Du (SN 1988), Bùi Duy Hải (SN 1980) và Hoàng Văn Hải (SN 1988), đều trú tại huyện Kim Thành; Nguyễn Viết Khư (SN 1988, trú tại huyện Thanh Hà).

Các đối tượng trong đường dây này đều có tiền án, tiền sự.

Trước đó, ngày 12-4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương nhận được đơn phản ánh của quần chúng, tố cáo Tài và Du có nghi vấn liên quan đến việc tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng.

Quá trình theo dõi, lực lượng công an phát hiện Trần Anh Tài thực hiện hành vi cá độ trên trang web. http://www.bong88.com. Đây là trang web có máy chủ đặt ở nước ngoài, sử dụng phần mềm quản trị điều hành hoạt động đánh bạc online, được phân làm 4 cấp: Super master (siêu tổng), Master (tổng), Agent (đại lý) và Member (thành viên). Theo đó, tài khoản cấp trên có thể tạo lập các tài khoản cấp dưới, cấp "điểm" cho các tài khoản cấp dưới để người đánh bạc có thể tham gia cá cược, kết quả thấy, thua sẽ quy thành tiền để thanh toán trực tiếp với các đối tượng tổ chức.

Khẩn trương điều tra, nắm bắt được quy luật hoạt động của các đối tượng, ngày 13-4, lực lượng phá án đã bắt giữ 5 đối tượng trên. Quá trình điều tra xác định, từ tháng 12-2021 đến ngày 13-4-2022, đường dây do Trần Anh Tài cầm đầu đã tổ chức cho nhiều người khác đánh bạc qua mạng Internet trên website "bong88.com" với tổng số tiền 853,4 tỉ đồng.

Cụ thể, từ khoảng cuối năm 2021, Trần Anh Tài đã lấy 2 tài khoản tổ chức đánh bạc trên mạng Internet cấp độ Master là K910W và K910N của 1 người tên Nam, ở TP Hồ Chí Minh. Các tài khoản có định mức 200.000 điểm cá cược, Tài và Nam thống nhất mỗi điểm được quy đổi thành 6.000 VND. Đối với tài khoản Master K910W, Tài trực tiếp quản lý, sử dụng. Master này chia thành 4 tài khoản tổ chức đánh bạc cấp độ Agent và 24 tài khoản đánh bạc Member.

Tài và Khư thống nhất, quy định 1 điểm cá cược là 40.000 đồng… Thứ hai hằng tuần, các đối tượng sẽ gặp nhau để thanh toán tiền thắng thua quy từ điểm thành tiền theo mức đã thống nhất.

Từ tháng 12-2021 đến ngày 13-4, Trần Anh Tài trực tiếp hoặc thông qua Phạm Huy Du sử dụng 2 tài khoản tổ chức đánh bạc cấp độ Master là K910W và K910N tại website "bong88.com" để tổ chức cho nhiều người khác đánh bạc qua mạng Internet thông qua 6 tài khoản thứ cấp Agent và 38 tài khoản Member, với tổng số tiền tổ chức đánh bạc của 2 Master là hơn 325 tỉ đồng. Trong đó, có 31/38 Member đánh bạc từ 5 triệu đồng trở lên, với tổng số tiền tổ chức đánh bạc qua 31 Member này là hơn 325 tỉ đồng.

Từ tháng 12-2021 đến ngày 12-4, Phạm Huy Du sử dụng tài khoản đánh bạc cấp độ Master là K910N lấy của Trần Anh Tài để tổ chức cho nhiều người khác đánh bạc trên mạng Internet thông qua 2 tài khoản Agent, 8 tài khoản Member (tất cả 8 Member đều có lần đánh bạc từ 5.000.000 đồng trở lên), với tổng số tiền tổ chức đánh bạc qua 8 Member này là hơn 19 tỉ đồng.

Ngoài ra, Du trực tiếp sử dụng 6 Member để đánh bạc trên mạng Internet với tổng số tiền đánh bạc là hơn 43 tỉ đồng. Trong số đó có 5/6 Member có ít nhất 1 lần đánh bạc từ 5 triệu đồng trở lên, với tổng số tiền đánh bạc (của những lần từ 5 triệu đồng trở lên) hơn 43 tỉ đồng. Từ ngày 7-3-2022 đến 12-4, Nguyễn Viết Khư đã sử dụng tài khoản Member K910000008 lấy từ Trần Anh Tài để tham gia đánh bạc trên mạng Internet tất cả 379 lần (mỗi lần đánh bạc từ 5 triệu đồng trở lên), với tổng số tiền đánh bạc hơn 23 tỉ đồng.

Từ ngày 7-3 đến ngày 9-4, Bùi Duy Hải sử dụng 2 tài khoản Member K91000007 và K910W0000C lấy của Tài để tham gia đánh bạc trên mạng Internet tổng cộng 843 lần, với tổng số tiền đánh bạc gần 5 tỉ đồng. Trong số đó có 344 lần đánh bạc mà mỗi lần đánh từ 5.000.000 đồng trở lên, với tổng số tiền đánh bạc là hơn 3,8 tỉ đồng.

Từ ngày 17-12-2021 đến ngày 2-4, Hải sử dụng tài khoản Member K910N00001 lấy từ Phạm Huy Du để tham gia tổng cộng 681 lần đánh bạc trên mạng Internet, với tổng số tiền đánh bạc là 1.174.334.400 đồng. Trong số đó có 56 lần tham gia đánh bạc mà mỗi lần đánh bạc từ 5 triệu đồng, với tổng số tiền đánh bạc là 489.395.100 đồng.