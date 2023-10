Tối 2-10, phóng viên Báo Người Lao Động đã liên hệ với đầu bếp Võ Quốc liên quan đến việc đầu bếp này vừa bị Sở Thông tin Truyền thông TP HCM ra quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng do có hành vi xúc phạm nhà báo, nghề báo với lời lẽ quy chụp, tục tĩu trên mạng xã hội Facebook.



Ông Võ Quốc xác nhận với phóng viên Báo Người Lao Động đã đóng phạt số tiền 7,5 triệu đồng theo quyết định của Sở Thông tin Truyền thông TP HCM. Ngay sau khi đóng phạt, ông Quốc đã đăng công khai xin lỗi trên facebook có tick xanh chính chủ.

Trao đổi với phóng viên về nội dung xin lỗi sau khi bị Sở Thông tin Truyền thông TP HCM xử phạt, ông Võ Quốc nói: "Trong thời gian qua tôi đã quá mệt mỏi, tôi không muốn nói gì thêm".

Đầu bếp Võ Quốc

Ông Võ Quốc xác nhận đã nộp phạt số tiền 7,5 triệu đồng sau khi nhận quyết định xử phạt. Tuy nhiên, khi phóng viên Báo Người Lao Động đặt câu hỏi về nội dung xin lỗi công khai trên facebook cũng như việc ông Quốc cho rằng mình không kiểm soát facebook, không đăng nội dung tục tĩu thì ông Quốc từ chối trả lời và hẹn sẽ trao đổi trong một dịp khác.

Hai nội dung xúc phạm báo chí trên facebook đầu bếp Võ Quốc

Đây không phải lần đầu tiên trên facebook đầu bếp Võ Quốc xuất hiện nội dung xúc phạm nhà báo mang tinh quy chụp, tục tĩu. Trước đó, trên facebook có tick xanh chính chủ của đầu bếp Võ Quốc cũng đã xuất hiện nội dung chửi một đầu bếp người Việt ở Mỹ. Theo đó, nội dung cho rằng nhà báo đã "nhận những đồng tiền dơ" để viết bài cho đầu bếp người Việt.

Bình luận về việc đầu bếp Võ Quốc bị xử phạt 7,5 triệu đồng, luật sư Lưu Tấn Anh Toàn (Giám đốc Công ty Luật Lưu Vũ) khẳng định việc phạt là thích đáng và cảnh tỉnh những người đăng nội dung bậy trên facebook.

Trước đó, dư luận ủng hộ việc cần xác định rõ vì sao có nội dung xúc phạm báo chí trên facebook đầu bếp Võ Quốc. Trong đó, nhiều người đề nghị làm rõ ai đã đăng nội dung xúc phạm và động cơ đăng là gì để xử lý nghiêm theo quy định của luật hình sự và các luật liên quan.

Luật sư Lưu Tấn Anh Toàn nói thêm: "Nếu đầu bếp Võ Quốc vẫn khẳng định mình không phải là người đăng, facebook không do mình kiểm soát thì tại sao không có đơn gởi cơ quan cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao của Công an TP HCM để nhờ can thiệp?

Việc tìm ra người đăng nội dung tục tĩu trên facebook rất dễ dàng. Chúng ta sống trong một xã hội bình đẳng, sai thì nhận lỗi dễ được tha thứ hơn là cứ quanh co đổ lỗi'.

Nội dung xin lỗi của đầu bếp Võ Quốc "Xin chào mọi người, Quốc xin gửi những lời xin lỗi chân thành đến các anh chị nhà báo, cộng đồng và những người quan tâm đến Võ Quốc trong những ngày qua. Hôm nay Quốc xin nhận trách nhiệm trước những nội dung xấu xuất hiện trên trang cá nhân Võ Quốc. Về việc Quốc bị chiếm đoạt quyền sử dụng facebook, đó là sự thật. Vì công việc, Quốc không phải là người duy nhất sử dụng trang facebook của mình và chỉ trong một đêm thì sự việc xảy ra. Nội dung đó đã xuất hiện trên facebook của Quốc nhưng không phải do Quốc soạn thảo. Nhưng, việc không kiểm soát được nội dung trên trang cá nhân là lỗi của Quốc. Quốc xin nhận mọi trách nhiệm kể cả việc nộp phạt 7,5 triệu theo quyết định của Sở TT-TT. Quốc chân thành xin lỗi tất cả mọi người, đặc biệt là các nhà báo và những người yêu mến Võ Quốc. Võ Quốc luôn biết ơn và xin cảm tạ những ưu ái mà các anh chị báo chí đã dành cho Quốc nhiều năm qua. Quốc là người không giỏi lắm về viết nên một vài người bạn lâu năm của Võ Quốc nhận ra ngay văn bản đó khác lạ với văn phong của Võ Quốc. Đặc biệt Quốc không phải là bạn của nhân vật Bình Bồng Bột ngoài đời và không biết những gì diễn ra với anh ấy. Và chưa từng quay cảnh nấu ăn gì như những gì đã viết trên facebook. Vì thế, đương nhiên Quốc không có đủ nhiệt huyết cũng như động lực gì để bênh vực Bình. Quốc cũng xin lỗi Bình vì Bình lại bị liên quan trong câu chuyện không vui này. Một lần nữa, xin chân thành xin lỗi và cảm ơn tất cả mọi người"