Ngày 24-4, Công an TP Hội An (tỉnh Quảng Nam) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 đối tượng để điều tra về hành vi mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.



Vào tối 17-4, Công an TP Hội An kiểm tra quán karaoke Tường Nga (phường Tân An, TP Hội An) đã phát hiện 13 đối tượng (gồm 7 nam, 6 nữ) đang sử dụng trái phép chất ma túy. Qua test nhanh, 12/13 đối tượng dương tính với chất ma túy.

Công an phát hiện nhiều cặp đôi nam nữ vào quán karaoke Tường Nga để chơi ma túy

Qua điều tra, công an xác định Nguyễn Hữu Nhớ (SN 1993), Trần Quang (SN 1994), Huỳnh Vương Quốc Bảo Đại (SN 1994) có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; Nguyễn Thị Mai (SN 1993) và Nguyễn Trần Thành Long (SN 2005; tất cả cùng trú Hội An) có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

*Trước đó, chiều 15-4, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Nam và Công an TP Hội An cũng phát hiện 12 đối tượng gồm 5 nam, 7 nữ có hành vi tàng trữ, tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép chất túy tại quán karaoke Trường Thịnh 63 (xã Cẩm Hà, thành phố Hội An).

Nhiều người bị phát hiện vào quán karaoke Trường Thịnh 63 chơi ma túy

Công an sau đó bắt giữ 2 đối tượng gồm Nguyễn Văn Hoài Thành (SN 1998), và Đặng Duy Châu (SN 1980; cùng trú TP Hội An) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

*Ngày 1-4, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Nam kiểm tra, phát hiện tại quán karaoke & hottel King (xã Điện Tiến, Thị xã Điện Bàn) có 52 người gồm khách hát và nhân viên quán dương tính với ma túy.

Công an tỉnh Quảng Nam khởi tố 26 đối tượng liên quan tại quán karaoke & hottel King

Công an sau đó khởi tố, bắt tạm giam 26 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Trong số này có Nguyễn Anh Tân (SN 1980; trú xã Điện Tiến) là người trực tiếp quản lý và 7 nhân viên của quán.