Ngày 14-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Hà Giang đã thi hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Trần Quang Đường (SN 1976, trú tại thị trấn Yên Phú, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang) là cán bộ Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Bắc Mê; và quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Hoàng Anh Quang (SN 1980, trú tại phường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang), là cán bộ Hạt Kiểm lâm huyện Bắc Mê.

Hai người trên bị điều tra cùng về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, liên quan đến hoạt động khai thác rừng trái phép xảy ra tại xã Minh Ngọc, huyện Bắc Mê.

Cơ quan CSĐT Công bố Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Quang Đường.

Trong quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT xác định với chức trách, nhiệm vụ được giao trong quá trình công tác, 2 bị can nêu trên đã không thường xuyên xuống địa bàn để nắm tình hình, kiểm tra thực tế diện tích rừng được giao quản lý, dẫn đến để xảy ra tình trạng khai thác rừng trái phép trong thời gian dài. Cùng với đó, 2 bị can cũng không được phát hiện, ngăn chặn kịp thời, gây hậu quả nghiêm trọng với trên 140 cây gỗ nghiến (nhóm IIA) có giá trị trên 7 tỉ đồng.