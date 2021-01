Ngày 13-1, thông tin cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra (CQĐT) Bộ Công an đã ra kết luận điều tra, đồng thời đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao truy tố 15 bị can trong vụ án "Buôn lậu", "Rửa tiền" xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nhật Cường (Công ty Nhật Cường).



Lực lượng cảnh sát khám cửa hàng điện thoại Nhật Cường tại số 33 phố Lý Quốc Sư của ông chủ Nhật Cường Bùi Quang Huy - Ảnh: Huy Thanh

Trong đó, 13 bị can trong vụ án bị đề nghị truy tố về tội "Buôn lậu" gồm: Trần Ngọc Ánh, phó tổng giám đốc Nhật Cường; Đỗ Quốc Huy, giám đốc bán hàng Nhật Cường; Nông Văn Lư, nhân viên Nhật Cường; Trần Tất Khoa, giám đốc công ty Nhật Cường Quảng Châu; Lê Hoài Phương, nhân viên Nhật Cường Quảng Châu; Ngô Đức Tùng, lao động tự do; Ngô Tuấn Sửu, giám đốc Công ty CP Đầu tư phát triển hạ tầng Thanh Sơn; Hoàng Văn Phong, trưởng ngành hàng Apple Nhật Cường; Mai Tiến Dũng, trưởng ngành điện thoại cũ Nhật Cường cùng 4 bị can khác. Riên 2 bị can Nguyễn Thị Bích Hằng, kế toán trưởng Nhật Cường và Nguyễn Ngọc Bảo, giám đốc tài chính Nhật Cường bị đề nghị truy tố về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Theo kết luận điều tra, Công ty Nhật Cường thành lập năm 2001 do Bùi Quang Huy làm Tổng giám đốc. Từ năm 2013 đến 2019, doanh nghiệp này kinh doanh mua bán điện thoại di động và các thiết bị điện tử khác. Tuy nhiên, Công ty Nhật Cường nhập hàng của nước ngoài về bán tại Việt Nam không qua hải quan, không nộp thuế.

Trong đó, giai đoạn từ năm 2014 đến 2019, Nhật Cường đã bán hơn 255.000 sản phẩm điện thoại, thiết bị điện tử với giá trị hơn hơn 2.927 tỉ đồng. Bùi Quang Huy bỏ ra hơn 72 tỉ đồng để vận chuyển trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam phân phối, hưởng lợi bất chính hơn 221 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, Bùi Quang Huy, ông chủ Nhật Cường, cũng chỉ đạo ghi sổ sách kế toán trên 2 hệ thống, đầy đủ trên hệ thống bí mật, nội bộ và không ghi chép hết trên hệ thống công khai với cơ quan quản lý Nhà nước.

Trong quá trình điều tra, cảnh sát cũng phong tỏa một số tài khoản trị giá hơn 8 tỉ đồng; tạm giữ gần 2.000 sản phẩm điện thoại, đồng hồ Apple, máy tính…

Trong vụ, cảnh sát đã tách hồ sơ các hành vi "Rửa tiền" và "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng". Tuy nhiên, do Bùi Quang Huy đang bỏ trố Công an đã phát lện truy nã trên toàn cầu khi nào bắt được Huy sẽ xử lý sau.