Không đủ cơ sở xử lý hình sự chủ cơ sở sản xuất bia BIVA

Theo kết luận điều tra, Cơ sở sản xuất bia BIVA do ông Vũ Tuấn Châu làm chủ là cơ sở trực tiếp sản xuất ra sản phẩm Bia Sài Gòn Việt Nam để bán ra thị trường. Việc sản xuất này dựa trên cơ sở hợp đồng hợp tác sản xuất và mua bán giữa 2 bên đã ký. Trong hợp đồng, Công ty Bia Sài Gòn Việt Nam cam kết chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của nhãn hiệu và đồng ý cấp quyền sử dụng nhãn hiệu cho cơ sở sản xuất bia BIVA sử dụng vào việc sản xuất, gia công sản phẩm. Cơ sở sản xuất bia BIVA thực hiện việc chưng cất, pha chế và đóng gói sản phẩm dưa trên nguyên vật liệu, bao bì do Công ty bia Sài Gòn Việt Nam cung cấp nên không đủ cơ sở xử lý hình sự đối với cơ sở sản xuất bia BIVA và ông Vũ Tuấn Châu về tội "Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp". Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu sẽ chuyển hồ sơ liên quan đến Cục quản lý thị trường xem xét, xử lý theo thẩm quyền.