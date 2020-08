Ngày 13-8, một lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông cho biết đơn vị đã có báo cáo gửi Sở Y tế tỉnh Đắk Nông, đồng thời có văn bản đề nghị Công an TP Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông), Công an phường Nghĩa Trung (TP Gia Nghĩa) xử lý nhóm đối tượng tấn công bác sĩ, điều dưỡng của bệnh viện.



Điều dưỡng Nguyễn Đình Cường đang điều trị tại bệnh viện

Theo vị này, hành động tấn công nhân viên y tế khi đang thực hiện nhiệm vụ của nhóm đối tượng là không thể chấp nhận được. Các đối tượng đã gây tổn hại sức khỏe của nhân viên y tế, coi thường pháp luật. Do đó, bệnh viện đã có văn bản đề nghị cơ quan công an xử lý nghiêm nhóm đối tượng, bảo vệ quyền lợi của nhân viên y tế. "Được biết, cơ quan công an đã triệu tập các đối tượng có hành vi tấn công bác sĩ, điều dưỡng của bệnh viện lên làm việc" - lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông thông tin.

Liên quan đến vụ việc, Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Nông cũng đã đến thăm hỏi, động viên nam điều dưỡng Nguyễn Đình Cường - người bị nhóm đối tượng đánh thương tích.

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, khoảng 1 giờ 30 phút ngày 11-8, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Chí Lâm (SN 1997, ngụ huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông) trong tình trạng bị thương, say xỉn.

Qua thăm khám, bác sĩ Nguyên Vũ Hoàng giải thích rằng bệnh nhân đang trong tình trạng say rượu, kích thích nên chưa khâu được vết thương. Bệnh nhân được chỉ định nằm theo dõi, dùng thuốc băng ép vết thương và sẽ khâu vết thương khi hết kích thích.

Sau khi nghe bác sĩ giải thích, 7 người đi cùng bệnh nhân đã vây quanh bác sĩ Hoàng, túm áo, quay phim và dọa đánh.

Thấy vậy, anh Nguyễn Đình Cường, điều dưỡng của bệnh viện đã ra can ngăn thì bị nhóm người trên vây đánh. Dù anh Cường bỏ chạy khỏi phòng cấp cứu, nhóm người vẫn rượt đuổi, tiếp tục tấn công cho đến khi có sự can thiệp của bảo vệ bệnh viện. Hậu quả, anh Cường bị chấn động não, đa chấn thương trên cơ thể.