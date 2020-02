Ngày 25-2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết đã hoàn tất các thủ tục di lý ông Trần Văn Hội (32 tuổi, quê tỉnh Nam Định), Giám đốc của Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Địa ốc Hưng Phú Group (gọi tắt là Công ty Hưng Phú) từ TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) về Bà Rịa-Vũng Tàu trong đêm 24-2 để tiếp tục điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Trần Văn Hội tại cơ quan điều tra

Theo kết quả điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định Hội đã tự lập dự án, phân lô, tách thửa trên đất nông nghiệp, đất quy hoạch thương mại, dịch vụ tại Bà Rịa-Vũng Tàu khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

Những khu đất này cũng chưa lập thủ tục sang tên chuyển quyền sử dụng và chuyển mục đích sử dụng đất nhưng Hội đã ký hợp đồng ủy quyền với chủ sử dụng đất, hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và hợp đồng đặt cọc để thu của khách hàng hơn 15,2 tỷ đồng.

Hội ký biên bản lời khai tại cơ quan công an

Sau khi thu tiền từ khách hàng, Hội không đầu tư dự án, không giao sổ đỏ cho khách như cam kết mà sử dụng tiền vào việc khác, sau đó không còn khả năng trả lại. Đối với lô đất "dự án Hưng Phú Obama Riverside" cũng đã chuyển nhượng cho người khác.

Quá trình điều tra, cơ quan công an nhận thấy doanh nghiệp do Hội làm giám đốc không còn hoạt động, Hội đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 20-1, Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Văn Hội về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Công an cũng ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với Hội, đồng thời thành lập chuyên án điều tra.

Ngày 21-2, Hội bị bắt khi đang lẩn trốn tại TP Đà Lạt. Trong thời gian trốn tại đây, Hội tiếp tục hợp tác thành lập công ty TNHH do người khác đứng tên để hoạt động kinh doanh môi giới bất động sản. Công an cũng đã khám xét nơi Hội ở và trụ sở công ty tại tỉnh Lâm Đồng.